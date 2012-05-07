به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش صبح دوشنبه در نشست با مدیران آزمایشگاه مکانیک خاک استان بوشهر اظهار داشت: عملکرد مناسب در زمینه استانداردسازی رضایت مردم را در پی خواهد داشت و آزمایشگاه مکانیک خاک از مراجعی است که نقش مهمی در این استاندارد سازی دارد.

وی استانداردسازی را نتیجه‌بخش دانست و ادامه داد: به روز کردن تجهیزات و امکانات دستگاه‌هایی مانند آزمایشگاه مکانیک خاک می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت استانداردسازی داشته باشد.

استاندار بوشهر به ضرورت استفاده از نیروهای متخصص در این آزمایشگاه‌ها اشاره کرد و بیان داشت: نیروی انسانی در آزمایشگاه خاک نقش مهمی دارد و باید از افراد متخصص و باتجربه در این آزمایشگاه استفاده شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ها و وظایفی که آزمایشگاه مکانیک خاک برعهده دارد، واگذاری این نهاد به بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی لطمه می‌زند و نتیجه‌بخش نخواهد بود.

جهانبخش به مسئولیتهای مهم این نهاد عمرانی اشاره کرد و بیان داشت: در صورت واگذاری ازمایشگاه مکانیک خاک به بخش خصوصی این دستگاه آسیب‌پذیر تر خواهد شد

وی صرفه‌جویی در مصرف آب را ضروری دانست و گفت: باید از هر طرح و برنامه‌ای که باعث صرفه‌جویی در مصرف آب می‌شود بهره ببریم.

استاندار بوشهر اظهار داشت: به منظور جایگزین کردن آب دریا به جای آب شرب در پروژه‌های عمرانی انجام فعالیت‌های علمی یک ضرورت است که امیدواریم با تلاشهای آزمایشگاه مکانیک خاک در طرح خود شاهد موفقیت در اجرای این طرح باشیم.