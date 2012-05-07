160 هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های "مهر ماندگار" مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان ظهر دوشنبه در جلسه بررسی پروژه های طرح مهر ماندگار استان فارس تاکید کرد: با تاخیر در اجرایی شدن پروژه ها و افتتاح آنان سالانه میلیاردها تومان به کشور ضرر وارد شده است.

وی تصریح کرد: 800 پروژه به عنوان طرح "مهر ماندگار" در کشور مشخص شده که باید تا پایان دولت دهم به بهره برداری برسد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در "طرح های ماندگار" یادآور شد: اعتبارات سنواتی 20 هزار میلیارد تومان بود که علاوه بر این رقم 160 هزار میلیارد تومان برای افتتاح طرح های "مهر ماندگار" در نظر گرفته شد.

محرابیان با اشاره به بخش های مختلف پروژه های "مهر ماندگار"، گفت: در بخش کشارزی 380 هکتار شبکه احداث و تکمیل می شود که برای هر هکتار دو نفر اشتغالزایی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: 23 طرح ورزشی با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد تومان و 11 طرح فرهنگی با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد تومان در پروژه های "مهر ماندگار" مشخص شده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در "طرح های ماندگار" با بیان اینکه فروش اوراق مشارکت نیز برای اجرایی شدن این پروژه ها در نظر گرفته شده، گفت: شش هزار و 750 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای این پروژه ها در نظر گرفته شده که هر اندازه که اوراق به فروش نرفت به عنوان طلب به پیمانکاران داده می شود.

محرابیان با اشاره به وضعیت استان فارس نیز افزود: 52 پروژه با اعتباری بالغ بر دو هزار و 700 میلیارد تومان برای استان فارس در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: هیچکس بدون اجازه من حق جا به جا کردن اعتبارات پروژه ها را ندارد.