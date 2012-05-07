سزارین در نیشابور از میانگین کشوری بالاتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر صادقی در مراسم گرامی‌داشت هفته ماما در تالار اجتماعات این دانشکده، اظهارکرد: متاسفانه این شهرستان در شاخص‌های سلامت وزارت بهداشت و درمان از نظر مرگ مادر باردار در سال گذشته بالا بوده و باید به نقطه‌ای برسیم که هیچ اتفاقی از این موارد در نیشابور نیفتد.

وی افزود: موارد مرگ مادر باردار در سال‌های 85 سه مورد، در سال 88 یک مورد، در سال 89 سه مورد و در سال 90 شش مورد بوده است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور یادآور شد: در روستاها به سراغ مادران باردار رفته ایم و در موضوع نوزادان کم‌ وزن در حال حاضر در روستاها کاهش داشته‌ایم ولی در شهرها اینطور نیست.

صادقی اضافه کرد: یکی از مشکلات این است که سیستم درمانی مادر را بعد از زایمان رها می‌کند و این در حالی است که باید تا زمانی که مادر در دوره نقاهت است تحت نظر باشد.

وی با ارائه پیشنهاد ساختن فیلم درباره اثر مرگ و میر مادر باردار بر خانواده، گفت: این فیلم می‌تواند تلنگری باشد برای پزشکان که عوارض آن را بهتر بشناسند و در کار خود دقیق‌تر شوند.

صادقی افزود: باید برای مادران باردار یک چارت درست شود تا مسیر سلامت حرکت مادر مشخص باشد.

وی گفت: ماماهای بهداشتی باید یک شیفت در بیمارستان کار کنند تا آشنایی بهتری با نحوه کار داشته باشند.

همچنین معاون درمان دانشکده پزشکی نیشابور در این همایش گفت: شغل ماماها و پرستاران شغلی است که ارتباط نزدیک با فرد نیازمند دارد و این یک موهبت الهی است.

امیر بنی‌هاشمی با بیان اینکه مرگ در زمان زایمان در سطح جهان 15 در هر صد هزار نفر است و این در شهرستان باید هفت دهم درصد باشد، افزود: با توجه به هشت هزار مورد زایمان در سال که در نیشابور انجام می‌شود، باید همه با هم تلاش کنیم تا مشکلات رفع شود و آمار مرگ در زمان زایمان به صفر برسد.

هاشمی با اشاره به مصوبات دومین جلسه مجمع امور خیران سلامت نیشابور، اظهار داشت: مقرر شد840 مترمربع به مساحت زایشگاه‌ بیمارستان حکیم نیشابور با اعتبار 200 میلیون تومان از طرف دانشکده و بقیه از طرف خیران افزوده شود.

وی تاکید کرد: باید در بحث آموزش و پرورش بیشتر تلاش کنیم و خود و دست‌اندرکاران را به‌روز کنیم.

در این مراسم شهین ولوی و زهره طاهرآبادی به‌عنوان مامای نمونه کشوری معرفی و تقدیر شدند.