منوچهر گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازدید عمومی از پردیس کشاورزی افزود: ششمین برنامه بازدید عمومی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور دانش آموزان مدارس استان البرز و تهران، مردم استانهای یادشده و همکاران فرهنگی و دانشگاهی برگزار شد.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: بازدیدکنندگان طی این برنامه از بخشهای مختلف این پردیس شامل غرفه ها، باغ گیاه شناسی، موزه جانور شناسی و سایر بخشها بازدید کردند.

این مسئول افزود: همچنین تعداد 45 مرکز آموزشی در این مدت از نمایشگاه گروه های آموزشی بازدید کرده اند و این امر تاثیرات مطلوبی داشته است.

این بازدیدها با هدف معرفی توانایی ها امکانات و محصولات گروه ها انجام شد

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص هدف از این بازدیدها گفت: این بازدیدها با هدف معرفی امکانات، توانایی ها و محصولات گروه های آموزشی و پژوهشی دانشکده های مختلف انجام شده است.

وی ادامه داد: این برنامه دو روزه بود و طی آن سایتهای اختصاصی ماشینهای کشاورزی و علوم دامی،‌ دانشکده ها، گروهای آموزشی و پژوهشی، کارخانه لبنیات، باغ گیاهشناسی و موزه جانور شناسی مورد بازدید عموم قرار گرفت.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج مستقر است و از مهمترین مراکز آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی در کشور محسوب می شود.