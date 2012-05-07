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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

گرجی به مهر خبر داد:

45 مرکز آموزشی از نمایشگاه گروه‌های آموزشی پردیس کشاورزی بازدید کردند

45 مرکز آموزشی از نمایشگاه گروه‌های آموزشی پردیس کشاورزی بازدید کردند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: 45 مرکز آموزشی در زمان بازدید عمومی از این پردیس از نمایشگاه گروه های آموزشی آن بازدید کردند.

منوچهر گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازدید عمومی از پردیس کشاورزی افزود: ششمین برنامه بازدید عمومی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور دانش آموزان مدارس استان البرز و تهران، مردم استانهای یادشده و همکاران فرهنگی و دانشگاهی برگزار شد.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: بازدیدکنندگان طی این برنامه از بخشهای مختلف این پردیس شامل غرفه ها، باغ گیاه شناسی، موزه جانور شناسی و سایر بخشها بازدید کردند.

این مسئول افزود: همچنین تعداد 45 مرکز آموزشی در این مدت از نمایشگاه گروه های آموزشی بازدید کرده اند و این امر تاثیرات مطلوبی داشته است.

این بازدیدها با هدف معرفی توانایی ها امکانات و محصولات گروه ها انجام شد

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص هدف از این بازدیدها گفت: این بازدیدها با هدف معرفی امکانات، توانایی ها و محصولات گروه های آموزشی و پژوهشی دانشکده های مختلف انجام شده است.

وی ادامه داد: این برنامه دو روزه بود و طی آن سایتهای اختصاصی ماشینهای کشاورزی و علوم دامی،‌ دانشکده ها، گروهای آموزشی و پژوهشی، کارخانه لبنیات، باغ گیاهشناسی و موزه جانور شناسی مورد بازدید عموم قرار گرفت.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج مستقر است و از مهمترین مراکز آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی در کشور محسوب می شود.

کد مطلب 1595964

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