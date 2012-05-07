احداث 100 غرفه در فاز اول بازارچه عرضه تولیدات مددجویان البرز

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:کلنگ بازارچه عرضه تولیدات خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در ماهدشت کرج به زمین زده شد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ادامه داد: احداث و راه اندازی بازارچه های عرضه تولیدات مددجویی در راستای حمایت از مددجویان کمیته امداد صورت می گیرد و تاثیرات مطلوبی به همراه دارد.

این مسئول گفت: در این پروژه زمینی با مساحت حدود پنج هزار متر مربع در ماهدشت کرج در کنار مسکن مهر برای ساخت بازارچه در اختیار کمیته امداد استان البرز قرار گرفت.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز افزود: در فاز اول آن صد غرفه در یک طبقه برای عرضه تولیدات خودکفایی مددجویان احداث خواهد شد .

سالارکیا در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص خرید مسکن مددجویی نیز ادامه داد: برای خرید مسکن مددجویی پس از آورده مددجویان، حمایتهای مالی و بلاعوض کمیته امداد نیز مد نظر است و همه گونه آمادگی برای اعطای مسکن به نیازمندان وجود دارد.