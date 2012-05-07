دستگیری 8 عضو اصلی یک شرکت هرمی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اکبرشاهی از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش تقریبی 15 میلیارد ریال از ابتدای سال جاری تا کنون و دستگیری 97 متهم در این خصوص خبر داد.
وی گفت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال جاری به تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان البرز با تشدید کنترل بر محورهای مواصلاتی این استان موفق به کشف 400 هزارو 742 قلم انواع کالای قاچاق شدند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کالای قاچاق علاوه بر تهدید اجتماعی بر اقتصاد و فرهنگ جامعه نیز تاثیر منفی می گذارد و همچنین با خروج ارز از کشور باعث تضییع حقوق تولید کنندگان داخلی می شود گفت : ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان البرز با تشدید کنترل محورهای مواصلاتی و بازدید از 12 انباری از ابتدای سال جاری تا کنون موفق به کشف 2 هزارو 210 دستگاه تجهیزات ماهواره ای ، 41 هزارو 349 پاکت انواع مواد دخانی ، 6 عدد خودرو و موتورسیکلت مسروقه ، یک هزارو 42 دستگاه گوشی تلفن همراه ، 26 هزارو 831 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی و 316 هزار و 107 قلم سایر کالاهای قاچاق شدند.
سردار اکبر شاهی با اعلام اینکه ارزش تقریبی این مقدار کالای قاچاق 14 میلیارد و 808 میلیون ریال برآورد شده است گفت: کشفیات کالای قاچاق از ابتدای سال جاری تا کنون ، نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 400 درصد افزایش داشته است.
دستگیر ی8 عضو اصلی شرکت هرمی در کرج
اکبر شاهی در ادامه از دستگیری 8 نفر از اعضای یک شرکت هرمی و پلمپ یک دفتر در این رابطه در شهرستان کرج خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر اینکه فردی به نام م – م از یکی از استانهای مرکزی به کرج آمده و با راه اندازی یک شرکت هرمی اقدام به جذب اعضا ء و دریافت مبالغ هنگفت از آنها می کند ، اکیپی از کارکنان مجرب پلیس آگاهی استان البرز بررسی پیرامون صحت و سقم موضوع را در دستور کار خود قرار دادند تا اینکه با انجام اقدامات گسترده مشخص شد که این شرکت توسط فردی بسیار هوشیار و زیرک اداره می شود و هرچند ماه یکبار دفتر خود را تعویض و به مکان نامعلومی نقل مکان می کند .
اکبر شاهی با اشاره به اینکه فرد مورد نظر دفتر جدید خود در کرج را نیز تخلیه و به مکان نامعلومی نقل مکان کرده است گفت : در ادامه تحقیقات مشخص گردید که کلیه لوازم دفتر سابق وی به طور کامل جابجا نشده است ، بنابراین محل مورد نظر تحت کنترل نامحسوس ماموران قرار گرفت تا اینکه فردی از اعضاء زیرشاخه های این شرکت جهت انتقال وسایل شرکت به محل مورد نظر مراجعه کرد و ماموران نیز با تعقیب و مراقبت از وی موفق شدند آدرس جدید دفتر کار این شرکت را در رجایی شهر کرج شناسایی و پس از اطمینان از حضور متهمان در دفتر جدید با هماهنگی مقام قضایی در یک اقدام غافلگیرانه تعداد 8 نفر از اعضای فعال شرکت هرمی را دستگیر کنند .
در بررسی و تحقیقات ابتدایی و اظهارات دستگیر شدگان مشخص شد که سرشاخه اصلی این باند (م-م) هراز چند گاهی پس از تماس تلفنی و دادن آموزشهای لازم به افراد جدید الورود به دفتر مراجعه و هیچگونه ردپایی از خود به جای نمی گذارد .
اکبر شاهی افزود : بنابراین با انجام اقدامات پلیسی و کار اطلاعاتی محل اختفاء این فرد شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد .
فرمانده انتظامی استان البرز اظهار داشت : پرونده به همراه متهمان به نظر مقام قضایی رسید که متهم اصلی پرونده با صدور قرار وثیقه به مبلغ 500 میلیون ریال ، متهم ردیف دوم با صدور قرار وثیقه به مبلغ 300 میلیون ریال و سایر متهمان با صدور قرار کفالت به مبلغ 150 میلیون ریال همگی روانه زندان شدند .
سردار اکبر شاهی در پایان نیز از دستگیری سارق سابقه داری که با سند نمره کردن خودروها آنها را با قیمت واقعی و به روز در بازار به فروش می رساند خبر داد و گفت: این فرد با خرید خودروهای تصادفی با زیر قیمت که ارکان آن تنها قابل استفاده بود و با سرقت خودرو و انتقال وسایل خودرو سرقتی روی ارکان خودروی تصادفی آنها را در بازار به فروش می رساند.
تلاش نیروی انتظامی استان البرز در تامین امنیت و آسایش شهروندان قابل تقدیر است
عیسی فرهادی در مراسم تجلیل از خادمان ستاد دایمی تسهیلات نوروزی سال جاری گفت : تلاش نیروی انتظامی استان البرز در تامین امنیت و آسایش شهروندان این استان قابل تقدیر است .
در این آیین فرهادی با اشاره به تلاش و زحمات نیروی انتظامی در تأمین امنیت و آسایش شهروندان گفت: خوشبختانه پلیس استان البرز به واسطه فرماندهی مدبرانه و اتخاذ تمهیدات و تدابیر برنامه ریزی شده که نه تنها در ایام نوروز بلکه در طول سال و به طور مستمر در برقراری و حفظ امنیت و آرامش شهروندان از خود کارنامه خوبی را به جا گذاشته است.
وی افزود: آمارهای به دست آمده از اقدامات و فعالیت های پلیس هم در طول سال 90 و هم در تعطیلات ایام نوروز همگی خبر از کاهش جرائم خشن و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان می دهند که جا دارد در این مراسم از فرماندهی مدبرانه سردار اکبرشاهی و همچنین از تلاش های خستگی ناپذیر و شبانه روزی مأموران خدوم نیروی انتظامی استان نهایت تشکر و قدردانی را به عمل آورد.
در پایان این مراسم از سردار علیرضا اکبرشاهی به خاطر زحمات بی شائبه و تلاش خستگی ناپذیر در برقراری و حفظ امنیت و آرامش شهروندان با اهدای لوح ازسوی استاندار استان البرز تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
کشف 16 دستگاه وسایط نقلیه سرقتی و دستگیری 14 سارق در ساوجبلاغ
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ استان البرز از کشف 16 دستگاه وسایط نقلیه سرقتی و دستگیری 14 سارق در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده طی هفته گذشته در این شهرستان خبرداد.
سرهنگ «حسین کربلایی زاده» فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اعلام این خبر گفت : طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با بکارگیری توان کلیه نیروها و به منظور پاکسازی نقاط آلوده ، طی هفته گذشته با موفقیت کامل در سطح این شهرستان به مرحله اجرا درآمد .
سرهنگ کربلایی زاده در تشریح نتایج حاصله از اجرای این طرح گفت : در طرح مذکور تعداد 14 سارق و مالخر دستگیر ، مقدار 2 کیلو و 34 گرم انواع مواد مخدر کشف ، 14 نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و 5 دستگاه خودرو و موتورسیکلت در این رابطه توقیف شد .
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ همچنین از توقیف 55 دستگاه خوردرو و موتورسیکلت فاقد مدارک و کشف 16 دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی در طول اجرای این طرح خبر داد .
دستگیری 3 سارق حرفه ای با 15 فقره اعتراف در کرج
ماموران انتظامی کرج در دو عملیات جداگانه موفق به دستگیری سه سارق حرفه ای خودرو با 15 فقره اعتراف در این شهرستان شدند .
سرهنگ «خیرخواهان» فرمانده انتظامی شهرستان کرج در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی کلانتری 13 باهنر در ساعت 3 بامداد روز گذشته در حین گشت زنی به فردی که یک حلقه لاستیک در دست داشت مشکوک شدند که بلافاصله اقدام به دستگیری و انتقال وی به کلانتری کردند.
متهم دستگیر شده در بازجویی های ماموران در خصوص علت و انگیزه اش از پرسه زدن در خیابان در نیمه های شب گفت : با پرسه زدن در کوچه های خلوت در نیمه های شب با استفاده از انبر دست و پیچ گوشتی و با توسل به زور درب خودروهایی که فاقد دزد گیر بودند را باز کرده و وسایل داخل خودرو را به سرقت می بردم که تا کنون با این شیوه به سرقت بیش از 6 فقره خودرو پرداخته ام .
دستگیری سارق پارکینگهای کرج با 16 فقره سرقت
با تلاش ماموران انتظامی شهرستان کرج ، سارقی که از خودروهای پارک شده در پارکینگهای مجتمع های مسکونی و تجاری این شهرستان سرقت می کرد دستگیر و به بیش از 16 فقره سرقت اعتراف کرد.
سرهنگ «خیرخواهان» فرمانده انتظامی شهرستان کرج در تشریح این خبر اظهار داشت : روز گذشته در پی تماس تلفنی ساکنان مجتمعی در منطقه فردیس کرج با مرکز فوریتهای پلیسی 110 و اعلام اینکه از خودروهای پارک شده در پارکینک این مجتمع سرقت شده است پیگیری موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت .
وی در ادامه گفت: ماموران با عزیمت به محل مورد نظر پس از بازرسی از پارکینک مجتمع و بررسی اظهارات ساکنین دریافتند که اخیرا فردی با ورود به مجتمع در چند روز متوالی اقدام به تخریب درب خودروها و سرقت وسایل داخل خودرو می کند .
دستگیری دو باند 9 نفره سارقان مامورنما و منزل با اعتراف به 103 فقره سرقت
ماموران پلیس آگاهی استان البرز طی چندین عملیات گسترده پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری اعضای دو باند 9 نفره سارقان منزل و اخاذ مامورنما با اعتراف به 103 فقره سرقت و اخاذی شدند.
سرهنگ حمید رضا گل صباحی رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اعلام این خبر گفت :در پی ارجاع پرونده های متعدد سرقت از منزل و اخاذی تحت پوشش مامور از کلانتریها به پلیس آگاهی استان، شناسایی و دستگیری سارقان اخاذ در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت .
وی در تشریح این خبراظهار داشت :در ادامه تحقیقات فنی ماموران و دعوت از شکات به پلیس آگاهی و بررسی توضیحات آنها در خصوص نحوه سرقتها مشخص شد که کلیه مالباختگان پس از خروج از بانک در حالیکه مبالغ زیادی وجه نقد به همراه داشته اند پس از طی مسا فتی بوسیله یکدستگاه خودرو ریو متوقف و سرنشینان آن با معرفی خود تحت عنوان مامور پلیس آگاهی ، مواد مخدر ، اطلاعات و ... پس از بازرسی از خودرو و یا کیف دستی شاکی ، با مطرح کردن این موضوع که پولهای وی جعلی بوده و او حامل مواد مخدر می باشد در فرصت مناسب اقدام به سرقت وجوه نقد مالباخته کرده و بلافاصله از صحنه متواری می شوند.
گل صباحی اظهار داشت : با توجه به تشابه در اظهارات شکات در خصوص نحوه سرقتها فرضیه حضور فرد دیگری در بانک که سوژه ها را شناسایی کرده و اطلاعات مورد نظر را به سارقان می داد قوت گرفت .
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