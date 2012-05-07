دستگیری 8 عضو اصلی یک شرکت هرمی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اکبرشاهی از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش تقریبی 15 میلیارد ریال از ابتدای سال جاری تا کنون و دستگیری 97 متهم در این خصوص خبر داد.

وی گفت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال جاری به تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان البرز با تشدید کنترل بر محورهای مواصلاتی این استان موفق به کشف 400 هزارو 742 قلم انواع کالای قاچاق شدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کالای قاچاق علاوه بر تهدید اجتماعی بر اقتصاد و فرهنگ جامعه نیز تاثیر منفی می گذارد و همچنین با خروج ارز از کشور باعث تضییع حقوق تولید کنندگان داخلی می شود گفت : ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان البرز با تشدید کنترل محورهای مواصلاتی و بازدید از 12 انباری از ابتدای سال جاری تا کنون موفق به کشف 2 هزارو 210 دستگاه تجهیزات ماهواره ای ، 41 هزارو 349 پاکت انواع مواد دخانی ، 6 عدد خودرو و موتورسیکلت مسروقه ، یک هزارو 42 دستگاه گوشی تلفن همراه ، 26 هزارو 831 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی و 316 هزار و 107 قلم سایر کالاهای قاچاق شدند.

سردار اکبر شاهی با اعلام اینکه ارزش تقریبی این مقدار کالای قاچاق 14 میلیارد و 808 میلیون ریال برآورد شده است گفت: کشفیات کالای قاچاق از ابتدای سال جاری تا کنون ، نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 400 درصد افزایش داشته است.

دستگیر ی8 عضو اصلی شرکت هرمی در کرج

اکبر شاهی در ادامه از دستگیری 8 نفر از اعضای یک شرکت هرمی و پلمپ یک دفتر در این رابطه در شهرستان کرج خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر اینکه فردی به نام م – م از یکی از استانهای مرکزی به کرج آمده و با راه اندازی یک شرکت هرمی اقدام به جذب اعضا ء و دریافت مبالغ هنگفت از آنها می کند ، اکیپی از کارکنان مجرب پلیس آگاهی استان البرز بررسی پیرامون صحت و سقم موضوع را در دستور کار خود قرار دادند تا اینکه با انجام اقدامات گسترده مشخص شد که این شرکت توسط فردی بسیار هوشیار و زیرک اداره می شود و هرچند ماه یکبار دفتر خود را تعویض و به مکان نامعلومی نقل مکان می کند .

اکبر شاهی با اشاره به اینکه فرد مورد نظر دفتر جدید خود در کرج را نیز تخلیه و به مکان نامعلومی نقل مکان کرده است گفت : در ادامه تحقیقات مشخص گردید که کلیه لوازم دفتر سابق وی به طور کامل جابجا نشده است ، بنابراین محل مورد نظر تحت کنترل نامحسوس ماموران قرار گرفت تا اینکه فردی از اعضاء زیرشاخه های این شرکت جهت انتقال وسایل شرکت به محل مورد نظر مراجعه کرد و ماموران نیز با تعقیب و مراقبت از وی موفق شدند آدرس جدید دفتر کار این شرکت را در رجایی شهر کرج شناسایی و پس از اطمینان از حضور متهمان در دفتر جدید با هماهنگی مقام قضایی در یک اقدام غافلگیرانه تعداد 8 نفر از اعضای فعال شرکت هرمی را دستگیر کنند .

در بررسی و تحقیقات ابتدایی و اظهارات دستگیر شدگان مشخص شد که سرشاخه اصلی این باند (م-م) هراز چند گاهی پس از تماس تلفنی و دادن آموزشهای لازم به افراد جدید الورود به دفتر مراجعه و هیچگونه ردپایی از خود به جای نمی گذارد .

اکبر شاهی افزود : بنابراین با انجام اقدامات پلیسی و کار اطلاعاتی محل اختفاء این فرد شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد .

فرمانده انتظامی استان البرز اظهار داشت : پرونده به همراه متهمان به نظر مقام قضایی رسید که متهم اصلی پرونده با صدور قرار وثیقه به مبلغ 500 میلیون ریال ، متهم ردیف دوم با صدور قرار وثیقه به مبلغ 300 میلیون ریال و سایر متهمان با صدور قرار کفالت به مبلغ 150 میلیون ریال همگی روانه زندان شدند .

سردار اکبر شاهی در پایان نیز از دستگیری سارق سابقه داری که با سند نمره کردن خودروها آنها را با قیمت واقعی و به روز در بازار به فروش می رساند خبر داد و گفت: این فرد با خرید خودروهای تصادفی با زیر قیمت که ارکان آن تنها قابل استفاده بود و با سرقت خودرو و انتقال وسایل خودرو سرقتی روی ارکان خودروی تصادفی آنها را در بازار به فروش می رساند.