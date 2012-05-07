تکمیل پروژه های راه آهن نیازمند چهار هزار میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی صبح دوشنبه در همایش بین المللی توسعه و ترانزیت محور شرق در بیرجند با اشاره به اینکه ترانزیت یکی از مسائل مهمی است که در دولت نهم و دهم مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در این راستا کارگروهی در دولت تشکیل و نماینده در امر ترازیت مشخص شده است.

وی با تاکید بر اینکه رشد قابل توجهی در بخش ترانزیت کشور صورت گرفته ولی کافی نیست، گفت: در کل جهان 16 هزار میلیارد دلار ارزش تجاری کالاهای ترانزیت شده است.

وی با بیان اینکه یکی از صادرات عمده کشور نفت است، ادامه داد: در آمد حاصل از نفت 100 میلیارد دلار در سال است.

وی بیان داشت: جاده ابریشم از مظاهر و مصادیق در ترانزیت از دو هزار سال قبل بوده است و برای ارتباط مردمان و جابجایی کالاها برای رفع نیاز مردم از اهمیتی خاص برخوردار بوده است.

وی تاکید بر اینکه در هر یک از کشورهاه به گونه ‌ای معادن و ثروت‌هایی توزیع شده است، اظهار داشت: با تلاش مسئولان تحولات اساسی با توجه به علم و فناروی‌ رخ داده و کشورهایی که بیشتر از این علوم استفاده کرده‌اند پیشرفت بیشتری داشته ‌اند.

وی با اشاره به اینکه در بحث تبادل کالاها کشورها قابل قیاس با گذشته نیستند، گفت: تامین ثروت و سرمایه توسط حمل و نقل در اختیار کشورها قرار می ‌گیرد.

وی گفت: باید فرمول‌ها و روش‌هایی در بحث ترانزیت مقوله زمان و هزینه مرود برنامه‌ ریزی قرار دارد.

وی افزود: تجار و صاحبان کالاها راهکارهایی می ‌خواهند که جنس ارزانتر ارائه دهند که دراین راستا نحوه عبور کالا از جمله دریا، هوایی و زمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سخت گیری ها برای سرمایه گذاران کمتر شود

وی در خصوص بحث راه‌آهن گفت: این پروژه نیمه تمام بوده و در حال تکمیل است و حدود چهار هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

وی اظهار داشت: باید امکانات در بحث ترانزیت و زیرساخت‌ها مرتفع شود تا کشورهای همسایه نیز در بحث راه آهن مشارکت کنند.

وی با اشاره به اینکه برای سرمایه ‌گذاران بخش ترانزیت باید امنیت و خدمات ویژه ای فراهم شود، گفت: در این راستا باید راه‌ها هموار و تعرفه‌ ها را اصلاح و سخت‌گیری‌ها از سوی مسئولان کمتر شود.

وی گفت: از مسیرهای اساسی کشور چابهار، زاهدان، بیرجند، مشهد، سرخس و ترکمنستان است که حدود 600 کیلومتر مسیر را شامل می شود که باید مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.