به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران در نظر دارد به مناسبت 27 خرداد (17 ژوئن) روز جهانی بیابان زدایی و در اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار) اقدام به برگزاری مسابقه عکاسی کند و موضوعات این مسابقه عکاسی شامل محیط های طبیعی بیابان، اکوتوریسم بیابان، بلایای طبیعی و بیابان، صنایع دستی و بیابان و بهار در بیابان است.

علاقمندان برای اطلاع از همه شرایط شرکت در مسابقه باید به آدرس اینترنتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مراجعه کنند ضمن اینکه مهلت ارسال آثار تا پنجم خردادماه سال جاری و زمان اعلام نتایج نیز 20 خرداد است ضمن اینکه شرکت در این مسابقه برای تمامی علاقمندان آزاد است. (مسابقه بین تمام گروه های سنی برگزار و بدون لحاظ کردن این موضوع، داوری خواهد شد.)

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان البرز با فرهنگیان

برایی نژاد مدیرکل دامپزشکی استان البرز به همراه تعدادی از پرسنل این اداره کل با حضور در مدارس از معلمان قدردانی و تشکر کرد.

در این دیدار مقرر شد تا با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش نسبت به آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با فعالیتهای دامپزشکی برنامه ریزی لازم به عمل آید.

تجلیل از مقام استاد شفیعی در موسسه رازی

در بخش سرخک موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با همکاری این موسسه تحقیقاتی، از عباس شفیعی تشکر و قدردانی شد و این مراسم با حضور مسئولان ذیربط از جمله قدکچی رئیس موسسه، عابدی مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست، اکبری معاونت تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک، اشرف محمدی رئیس بخش سرخک و دیگر همکاران بخش برگزار شد.

شفیعی طی سخنرانی ضمن تشکر از همکاران بخش به شرح مفصل از تولید واکسن در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی پرداخت و در ادامه فامیل قدکچی وجود چنین دانشمندانی را برای موسسه قوت قلبی دانست و گفت: لازم است از وجودشان در عرصه علم و دانش استفاده شود. در پایان مراسم رئیس موسسه به نیابت از همکاران بخش سرخک هدیه ای به رسم یاد بود به شفیعی اهدا کرد.

قدردانی از رئیس سابق پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

سرپرست مدیریت بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور و چند تن از کارکنان این مدیریت با تقدیم هدیه ای از زحمات سید مجتبی خیام نکویی رییس سابق پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران تقدیر و تشکر کردند و در این مراسم نبی نژاد سرپرست مدیریت بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور ضمن تشکر از خدمات ارزنده خیام نکویی در دوره ریاست وی،، به نمایندگی از جواد توکلیان رئیس جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران خواستار تداوم همکاری و ارتباط علمی و معنوی خیام نکویی با مدیریت منطقه مرکزی کشور(اصفهان) شد.

در پایان، دیگر همکاران حاضر در مراسم نیز از تلاشهای رئیس سابق پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران که موجب ارتقای دانش بیوتکنولوژی کشور شده، تقدیر و تشکر کردند.

برگزاری دوره توجیهی داوری هفتمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر

دوره آموزشی توجیهی داوری ملی و استانی هفتمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر 1391 در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای برگزا شد و در این دوره که داورانی از 31 استان حضور داشتند، مسائلی در خصوص نحوه و چگونگی داوری و دستور العمل سراسری داوری ملی و استانی هفتمین جشنواره مذکور بررسی شد.

در روز پایانی این دوره که با حضور کاظم زاده مدیرکل امور اجتماعی و رئیس دبیرخانه جشنواره ملی امتنان برگزار شد، توضیحاتی در مورد چگونگی اجرای داوری ملی و استانی هفتمین جشنواره ارائه شده است.