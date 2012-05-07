  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۳۶

کاظم زاده:

آموزش کودکان در گسترش و ماندگاری فرهنگ ایمنی موثر است

آموزش کودکان در گسترش و ماندگاری فرهنگ ایمنی موثر است

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی گفت: آموزش کودکان در گسترش فرهنگ ایمنی و کاهش خطرات ناشی از زلزله در جامعه موثر است.

محمدرضا کاظم زاده در حاشیه برگزاری مانور ایمنی و زلزله کودکان در گفتگو با خبرنگار مهر، زلزله را یکی از حوادث طبیعی خطرناک دانست و افزود: کودکان یکی از آسیب پذیرترین قشرجامعه در برابر زلزله هستند و به همین دلیل آموزش آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: آشنایی کودکان با مفهوم زلزله و پناه گیری صحیح هنگام وقوع آن، گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی، افزایش سطح آگاهی مدیران، مربیان و والدین کودکان مهدهای کودک در مورد زلزله و بلایای طبیعی و ایجاد واکنش صحیح هنگام وقوع آن است.

کاظم زاده با بیان اینکه آنچه کودکان می‌آموزند، به صورت پایدار و بلندمدت در ذهن آنان باقی مانده و آن را به خانواده نیزمنتقل می‌کنند به همین دلیل آموزش به کودکان در گسترش و ثبات فرهنگ ایمنی و کاهش خطرات ناشی از زلزله و حوداث غیرمترقبه بسیارموثر است.

50 کودک از مهدهای مختلف بجنورد در این مانور که همزمان با سراسر کشور و در محل پارک شهربازی بجنورد برگزار شد به اجرای آموزش‌های ارائه شده در برابر زلزله پرداختند.

در این مانور که به مناسبت هفته هلال احمر در بجنورد برگزار شد جمعی از مسئولین استان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1595978

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها