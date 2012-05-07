آموزش کودکان در گسترش و ماندگاری فرهنگ ایمنی موثر است

محمدرضا کاظم زاده در حاشیه برگزاری مانور ایمنی و زلزله کودکان در گفتگو با خبرنگار مهر، زلزله را یکی از حوادث طبیعی خطرناک دانست و افزود: کودکان یکی از آسیب پذیرترین قشرجامعه در برابر زلزله هستند و به همین دلیل آموزش آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: آشنایی کودکان با مفهوم زلزله و پناه گیری صحیح هنگام وقوع آن، گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی، افزایش سطح آگاهی مدیران، مربیان و والدین کودکان مهدهای کودک در مورد زلزله و بلایای طبیعی و ایجاد واکنش صحیح هنگام وقوع آن است.

کاظم زاده با بیان اینکه آنچه کودکان می‌آموزند، به صورت پایدار و بلندمدت در ذهن آنان باقی مانده و آن را به خانواده نیزمنتقل می‌کنند به همین دلیل آموزش به کودکان در گسترش و ثبات فرهنگ ایمنی و کاهش خطرات ناشی از زلزله و حوداث غیرمترقبه بسیارموثر است.

50 کودک از مهدهای مختلف بجنورد در این مانور که همزمان با سراسر کشور و در محل پارک شهربازی بجنورد برگزار شد به اجرای آموزش‌های ارائه شده در برابر زلزله پرداختند.

در این مانور که به مناسبت هفته هلال احمر در بجنورد برگزار شد جمعی از مسئولین استان نیز حضور داشتند.