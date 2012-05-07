ساماندهی 1500 کودک کار در استان تهران/ تدوین بانک اطلاعات نیروی کار

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله نصر افزود: منظور از کودکان کار، کودکانی است که به منظور امرار معاش خود و یا خانواده در بیرون از منزل (خیابان، ساختمان سازی، کارخانه و ...) مشغول به کار هستند.

وی یادآور شد: درصد پایینی از این کودکان ساکن شهرستانهای تابعه استان هستند و اغلب در مناطق حاشیه ای شهر تهران زندگی می کنند.

این مسئول افزود: پس از انتقال کودکان به مراکز بهزیستی نیز، والد با در دست داشتن حکم قضایی نسبت به ترخیص کودک خود اقدام می کند.

وی بیان کرد: از طرفی این کودکان یکی از بازوهای اصلی اقتصاد خانواده محسوب می شوند و در صورتی که از خانواده جدا شوند، خانواده به شدت آسیب می بیند.

یادواره "شهید مطهری" در فشافویه برگزار شد

همایش بزرگ فرهنگیان و یادواره استاد "شهید مرتضی مطهری" در بخش فشافویه شهرستان ری برگزار شد.

این همایش با حضور امام جمعه، بخشدار، شهردار و دیگر مسئولان بخش فشافویه و تمامی فرهنگیان این منطقه برگزار شد و از معلمان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

بانک اطلاعات نیروی کار در دستگاههای اجرایی استان تهران تدوین شد

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهران گفت: تمام دستگاههای اجرایی استان موظف هستند بانک اطلاعاتی نیروی انسانی خود را به روز و تغییرات آن را ثبت کنند.

اکبر هوشمند افزود: این بانک اطلاعات نیروی انسانی دستگاههای اجرایی در استان کمک می کند در مباحث مختلفی که مطرح می شود، یک چشم انداز صحیح از نیروی انسانی موجود در سطح استان داشته باشیم.

وی با بیان این که ما از نامه نگاریهای غیرضروری و همچنین مقررات زائد اداری فاصله می گیریم، گفت: رویکرد جدید ما رفتن به سمت ارائه خدمات الکترونیکی است.

هوشمند افزود: ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی نیز در این راستا انجام می شود و تمام دستگاههای اجرایی این موضوع را به صورت جدی پیگیری می کنند.

موقوفه جدید ورامین به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال به ثبت رسید

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۴۲۳ متر مربع و به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال در راستای ساخت حسینیه امام حسین(ع) کاظمینهای مقیم قرچک ورامین وقف شد.

این قطعه زمین توسط علی و صالح جازمی و رشید خمسه برای ساخت حسینیه وقف شد.

گفتنی است از ابتدای فروردین ماه امسال پنج وقف جدید در ورامین به ثبت رسیده است.