محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برخی از پارک‌ها و بوستان‌های قم از شرایط مناسب برای تردد معلولان و جانبازان برخوردار نیتند که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال تردد معلولان در این اماکن مناسب سازی می‌شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شهرداری قم به احداث زمین چمن مصنوعی بوستان اقدام کرده است که این زمین چمن با اعتباری بالغ بر 880 میلیون ریال در فاز 2 بوستان نبوت احداث شده است.



بهسازی بستر رودخانه قمرود



مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم بیان کرد: همچنین سازمان اقدام به بهسازی بستر رودخانه قمرود کرده است.



وی ادامه داد: بهسازی رودخانه در منطقه یک ومنطقه 2 با هزینه‌ای بالغ برسه میلیارد ریال صورت گرفته است.



صالحی با اشاره به اینکه سازمان در سال 90 اقدام به غرس 124 هزار اصله نهال در قم کرده است افزود: کاشت 124 هزار اصله نهال در شوارع شهر قم از26 دی ماه با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال آغاز شد.



احداث نخستین نمایشگاه گل و گیاه



وی بیان کرد: همچنین شهرداری اولین نمایشگاه گل و گیاه را در میدان سالاریه با هزینه ای بالغ بر 81 میلیارد و 500 میلیون ریال احداث کرد.

