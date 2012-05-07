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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

با اعتبار یک میلیارد ریال؛

تردد معلولان در پارک‌های قم مناسب سازی می‌شود

تردد معلولان در پارک‌های قم مناسب سازی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از مناسب سازی تردد معلولان در پارک‌های قم با اعتبار یک میلیارد ریال خبر داد.

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برخی از پارک‌ها و بوستان‌های قم از شرایط مناسب برای تردد معلولان و جانبازان برخوردار نیتند که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال تردد معلولان در این اماکن مناسب سازی می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شهرداری قم به احداث زمین چمن مصنوعی بوستان اقدام کرده است که این زمین چمن با اعتباری بالغ بر 880 میلیون ریال در فاز 2 بوستان نبوت احداث شده است.

بهسازی بستر رودخانه قمرود

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم بیان کرد: همچنین سازمان اقدام به بهسازی بستر رودخانه قمرود کرده است.

وی ادامه داد: بهسازی رودخانه در منطقه یک ومنطقه 2 با هزینه‌ای بالغ برسه میلیارد  ریال  صورت گرفته است.

صالحی با اشاره به اینکه سازمان در سال 90 اقدام به غرس 124 هزار اصله نهال در قم کرده است افزود: کاشت 124 هزار اصله نهال در شوارع شهر قم از26 دی ماه با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد  ریال  آغاز شد.

احداث نخستین نمایشگاه گل و گیاه

وی بیان کرد: همچنین شهرداری اولین نمایشگاه گل و گیاه را در میدان سالاریه با هزینه ای بالغ بر 81 میلیارد و 500 میلیون ریال احداث کرد.
 

کد مطلب 1595988

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