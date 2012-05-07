نمایندگان جبهه پایداری بدون ریزش وارد مجلس نهم شدند/جبهه پایداری کاندیدایی برای ارکان مختلف مجلس ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه مراحل اجرایی شکل گیری مجلس نهم در حال انجام است، گفت: مجلس هشتم روزهای آخرش را طی می‌کند و با توجه به اینکه ترکیب مجلس هشتم نهایی شده بعد از صدور اعتبار نامه نمایندگان مجلس جدید در 7 خرداد شروع به کار خواهد کرد.



وی افزود: در این مدت فرصتی است برای تجدید میثاق با محورهایی که باید در فعالیت نظام مورد توجه قرار گیرد که یکی از این محورها جلوه‌گر شدن احکام اسلامی و عدالت اجتماعی است.



سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه در آستانه شکل گیری مجلس جدید باید بر عدالت محوری تاکید کنیم گفت:‌ مجلس نهم باید با دغدغه عدالت ورزی و عدالت محوری تجدید میثاق کند و با اقدامات خود موجب کاهش فاصله‌های طبقاتی شود.



وی تاکید کرد: کسانی می‌توانند این دغدعه را اجرایی سازد که خود پاک دست باشند و این خصوصیت شخصی در زندگی شخصی شان جلوه گر باشد؛ لذا کسانی که در قوه مقننه قرار می‌گیرند باید پاسخگویی به مطالبات مردمی را محور برنامه‌های خود قرار دهند.



لنکرانی با بیان اینکه کسانی که در چارچوب لجبازی‌ها و باندبازی‌ها قرار می‌گیرند توان اجرای عدالت را ندارند گفت:‌جبهه پایداری خواستار این است که مجلس نهم از لحظه شکل‌گیری اش بتواند از لحظه لحظه فرصت‌ها برای گسترش عدالت استفاده کند.



مجلس نهم متفاوت از مجلس هشتم است/تغییر فاحش نمایندگان

وی همچنین با اشاره به تغییر فاحش نمایندگان مجلس نهم نسبت به مجلس هشتم خاطرنشان کرد: نزدیک به یک سوم اعضای مجلس هشتم در مجلس نهم حضور دارند و حدود 200 نماینده جدید وارد مجلس شده‌اند که این نشان دهنده این است که مردم از عملکرد مجلس راضی نبودند، بنابراین مجلس نهم باید متفاوت‌ از مجلس هشتم باشد و از همه فرصت‌ها برای بسط عدالت استفاده کند.



وزیر سابق دولت نهم ادامه داد: امیدواریم مجلس نهم با درس گرفتن از آسیب‌هایی که در مجلس هشتم شاهد بودیم یک مسیر پر نشاط تری را همراه با عدالت در پاسخگویی به مردم طی نماید و عدالت نیز محور برنامه‌هایش قرار گیرد.



وی گفت: شاهدیم که در مجلس نهم نیز بسیاری از چهره‌های کلیدی و روسای کمیسیون‌ها و همچنین بخش مهمی از اعضای هیات رئیسه تغییر کردند و این نشان دهنده اعتراض مردم به این مجلس است.



وی همچنین با اشاره به رابطه دولت و مجلس گفت: حاشیه سازانی در قوه مجریه وجود داشتند که مانع تعامل دولت و مجلس می شد اما مجلس هشتم نیز در این زمینه کوتاهی کرده است.

حدادعادل بشترین اعتبار را در میان نمایندگان به واسطه رای بالا دارد

سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه در مجلس جدید باید به دنبال چهره های متفاوت باشیم، گفت: حداد عادل بالاترین رای را در مجموعه کشور به دست آورد بنابراین اعتبار بالاتری نسبت به دیگر کاندیداها دارد که جبهه پایداری ایشان را به عنوان یک پیشنهاد برای ریاست مجلس آینده معرفی می کند.

لنکرانی با اشاره به مهمترین اقداماتی که مجلس نهم باید به آن بپردازد ادامه داد: اقتصاد کلان و توجه به تولید داخلی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین اقتصاد خوب و معیشتی مردم که امروزه فشار زیادی به خانوارها وارد آورده است باید محور عمل مجلس نهم باشد.

سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه مشکلات اقتصادی که امروزه داریم نتیجه طبیعی روند اقتصادی و یا تحریم ها نیست، گفت: شرایطی که امروز اقتصاد ما دارد یک سرنوشت محتوم نیست بلکه قابل حل است و باید با یک برنامه ریزی دقیق و با همکاری قوا این مشکلات حل شود.

وی تاکید کرد: جبهه پایداری مباحث جدی را در زمینه مسائل اقتصادی شروع کرده و تلاش دارد فضای قانونگذاری را از 290 نماینده به جامعه دانشگاهی و حوزوی تعمیم دهد.

اصلاح طلبان بیشترین ریزش را در مجلس داشتند/مجلس نهم اصولگراتر از مجلس هشتم

لنکرانی با بیان اینکه در مجلس جدید و فراکسیون اقلیت بیشترین ریزش را داشتیم، گفت: مجلس نهم اصولگراتر از مجلس هشتم است و یک فراکسیون اصولگرای قوی در این مجلس شاهد خواهیم بود بنابراین توقع داریم همه گروه های اصولگرایی با همراهی و همدلی از این ظرفیت مجلس نهم بهترین بهره را ببرند.

نمایندگان جبهه پایداری در قالب فراکسیون اصولگرایان مطالبات خود را پیگیری خواهد کرد

سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه در مجموعه اصولگرایی مجلس نهم نظرات مختلفی وجود دارد، گفت: این تفاوت سلیقه ها باید با همدلی و انسجام بیشتری پیش برود و نمایندگان جبهه پایداری نیز مباحث گفتمانی را به شکل منسجم تری در همان قالب فراکسیون اصولگرایی پیش خواهند برد.

بسیار سخت است از کار طبایتم در شیراز جدا شوم

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا شما قصد کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری دارید یا خیر، گفت: من از کار طبابتم در شیراز لذت می برم و این آرزوی من بوده بنابراین بسیار مشکل است از جایی که دوست دارم بخواهم جدا شوم.

وی افزود: جبهه پایداری در خصوص انتخابات ریاست جمهوری بر چند نکته تاکید دارد، اول آنکه ورود به این مباحث زودهنگام است و باعث فشل شدن کشور و در جورچین قرار گرفتن دشمن می شود.

تمرکز جبهه پایداری بر انتخابات ریاست جمهوری محتوایی است نه مصداقی

لنکرانی با بیان اینکه پرداختن به بحث ریاست جمهوری موجب به حاشیه رفتن اقدامات قوه مجریه و مقننه و همچنین عدم انسجام قوا می شود، گفت: در بحث انتخابات ریاست جمهوری حرف اول ما گفتمانی است و ما اول باید محتوای کار را در نظر بگیریم. آسیب ها و نقاط قوت دوران مختلف را تعریف کنیم و یک برنامه منسجم برای آینده تعریف کنیم بنابراین تمرکز جبهه پایداری تمرکز محتوایی است نه مصداقی

سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه مجلس نهم در خصوص ارکانش خود باید تصمیم گیری کند، گفت: فراکسیون اصولگرایان مجلس جدید بیش از 220 عضو خواهد داشت و همچنین این مجلس ظرفیت های جدیدی را از چهره های دانشگاهی و کسانی که سوابق اجرایی دارند ، دارند بنابراین باید از این ظرفیت ها نهایت استفاده بشود مانند دکتر سلیمانی و میرکاظمی و علمایی همچون نبویان که استفاده از اینها می تواند در بالا بردن کارکرد قانونی مجلس موثر باشد.

جبهه پایداری هیچ کاندیدایی برای ارکان مختلف مجلس ندارد

وی با بیان اینکه جبهه پایداری هیچ کاندیدایی برای هیچ یک از ارکان مدیریتی مجلس ندارد گفت: در مورد ریاست مجلس در بین چهره هایی که الان مطرح هستند حداد عادل چهره موفق تری خواهد بود و ما آن را به عنوان یک پیشنهاد مطرح می کنیم که تصمیم نهایی باید در فراکسیون اصولگرایان گرفته شود.

کسی که در منصب دیوان محاسبات قرار می گیرد نباید به گروهی که در حاشیه دولت هستند باج دهد

لنکرانی همچنین در مورد ریاست دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات یک منصب اساسی و مهم است و باید نقشش پیشگیرانه باشد و کسی که در این منصب قرار می گیرد نباید اهل مماشات باشد و یا به گروهی که در حاشیه دولت هستند باج بدهد.

سخنگوی جبهه پایداری افزود: کسی باید در این منصب قرار بگیرد که سابقه درخشانی در عدالت ورزی در کارنامه اش باشد و نگاهش نسبت به مسائل پیشگیرانه و شامه قوی برای شناسایی آسیب ها داشته باشد و همچنین در بازیهای سیاسی قرار نگیرد.

وی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های جدیدی که در مجلس نهم وجود دارد اقتضا می کند که این مجلس متفاوت تر از مجلس هشتم باشد.

لنکرانی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اختلاف میان سران قوا و اینکه آثار منفی در خارج از کشور داشته است، گفت: کسانی که در خارج از کشور هستند و تحلیل های عجیب و غریبی در مورد ایران می کنند بدانند که جمهوری اسلامی مستحکم و پابرجاست و این منازعات هیچ آسیبی به آن نمی رساند.

وی تاکید کرد: اما جای گله از مسئولین نیز وجود دارد که اختلافات میان خود را با بحث و گفتگو حل کنند و آن را رسانه ای نکنند که دشمنان از آن سو استفاده کنند.

گلایه از مسوولان / رفتار مسوولان نباید مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد

سخنگوی جبهه پایداری با اشاره به حضور حماسی مردم در صحنه های مختلف گفت: حضور مردم در انتخابات اخیر ، 22 بهمن و 9 دی سال 88 و دیگر روزهای تاریخی این سرزمین جای این نیست که قوای سه گانه برای مردم کم بگذارند و اگر مسئولی محق باشد باید در درون قوا این مباحث را پیگیری کند و این جای گلایه از مسئولین وجود دارد که رفتارشان موجب سوء استفاده دشمنان شود.

لنکرانی افزود: مثلا مسئولی به یکی از نزدیکانش اتهاماتی وارد می شود نباید موضع گیری بکند و اگر محق است باید این شخص مورد اتهام به اتهاماتش رسیدگی شود که اگر بیگناه بود نیز همه چیز مشخص می شود بنابراین نباید با موضع گیری بی جا اختلافات میان قوا را دامن بزنیم.

وی با بیان اینکه مسوولان با گلایه‌ کردن از یکدیگر و مطرح کردن این شکایات در جایی که اثرگذاری وجود ندارد نباید دشمنان را خوشحال کنند، تاکید کرد: امیدواریم قوای سه گانه با همدلی و ظرفیت هایی که در اختیارشان است برای حل مشکلات مردم و جامعه تلاش کنند چرا که این منازعات میان قوا هم در داخل و هم در خارج اثرات سویی خواهد داشت.

لنکرانی خطاب به دشمنان خارجی نظام گفت: دشمنان و خارج نشینان زیاد به این منازعات توجهی نکنند و خوشحال نشوند چرا که اگر لازم باشد همه متحد و یکپارچه از کیان نظام جمهوری اسلامی دفاع خواهند کرد.

وی همچنین در مورد آمار تعداد راه یافتگان اعضای جبهه پایداری به مجلس نهم گفت: ما برای 290کرسی مجلس کاندیدا معرفی نکردیم و در بسیاری از حوزه های انتخابیه که یک کاندیدا نیاز داشت ما به خاطر اینکه آن کاندیدا ارجح بود کاندیدای دیگری معرفی نکردیم بنابراین اگر می خواهیم میزان موفقیت را بسنجیم باید به کسر مخرج هم توجه داشته باشیم و البته این جور مباحث کمک به کارآمدی مجلس نمی کند.

هیچ ریزشی در ورود نمایندگان مجلس هشتم جبهه پایداری به مجلس جدید وجود ندارد

سخنگوی جبهه پایداری تاکید کرد: البته تنها گروهی که تمام نمایندگان مجلس هشتم آن دوباره به مجلس نهم راه یافتند جبهه پایداری بود و هیچ ریزشی در آن نداشت و این یک پیام روشنی دارد که برخی از گروه ها نتوانستند اعتماد عمومی را کسب کنند بنابراین مجلس نهم باید متفاوت از مجلس هشتم باشد.

وی با بیان اینکه فراکسیون اصولگرایان باید به دور از منازعات سیاسی باشد، گفت: فراکسیون باید کارآمد بوده و به دنبال کارهای سیاسی و گروه بازیها نرود و اول باید مطالبات مردم را پیگیری بکند و اعضای آن دنبال قبیله گرایی و منویات حزبی نباشند.

لنکرانی با بیان اینکه جبهه پایداری کمیته مطالباتی در مجلس نهم تشکیل خواهد داد، گفت: بیش از 50 کاندیدایی که جبهه پایداری معرفی کرده است عضو جبهه پایداری نبوده اند بنابراین ما مطالبات مردم از مجلس را پیگیری خواهیم کرد و یک تعامل مداومی با نمایندگان خود خواهیم داشت.

وی افزود: جبهه پایداری کارگروههایی را در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با بدنه حوزه و دانشگاه تشکیل داده است و نمایندگان جبهه پایداری با ارتباط دائم با این کارگروه ها بدنه دانشگاه و حوزه را وارد کار قانونگذاری خواهند کرد.

لنکرانی همچنین با اشاره به تبلیغات پرحجم برخی از کاندیداها گفت: شاهد بودیم یک نوع بدعهدی از اموال عمومی در انتخابات اخیر به وجود آمد که آسیب هایش را هم دیدیم که مردم کمترین اقبال را نسبت به کسانی که بیشترین تبلیغات را کرده بودند، داشتند.

سخنگوی جبهه پایداری تاکید کرد: یکی از مهمترین درس های این انتخابات این بود که کسی فکر نکند با بودجه عمومی می تواند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار لذا باید با این جور اعمال نیز برخورد شود تا در انتخاب های آتی نیز کسی جرات استفاده از اموال عمومی را نداشته باشد.