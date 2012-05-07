9 نفر از منافقین در انتظار ورود به ایران/ سفر هفته آینده ضرغامی و نیکزاد به عراق

حسن دانایی فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سفر علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: دعوت از بروجردی حدود سه ما پیش از طرف رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس عراق صورت گرفت که به دلیل فضای انتخاباتی در کشور این سفر به تعویق افتاده و در هفته جاری انجام شد.

وی با اشاره به دیدارهای بروجردی با مسئولین عراقی ، افزود: بروجردی دو جلسه با اعضای کمیسیون ملی وسیاست خارجی عراق داشته ، جلساتی نیز با وزیر خارجه و رئیس پارلمان عراق داشته و امروز نیز دیداری با نخست وزیر عراق خواهد داشت.

دانایی فر، موضوع مذاکرات را نیز مربوط به روابط بین دو کشور و از جمله مذاکرات 1+5 که قرار است در بغداد برگزار شود، عنوان کرد و افزود: مذاکرات بروجردی در راستای مباحث دو جانبه دو پارلمان بود که موضوعات مهمی نیز در مورد روابط بین دوکشور در این مذاکرات مطرح شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق همچنین در ارتباط با درخواست هزار نفر از منافقین برای بازگشت به ایران ، تصریح کرد: در حال حاضر منافقین در حال انتقال از کمپ اشرف هستند و در مورد منافقینی که تمایل دارند از عراق خارج شوند پس ازانتقال کامل تصمیم گیری می شود.

وی بااشاره به اینکه در مرحله انتقال به لیبرتی منافقین باید فرم هایی را پر کنند و کمیسیون عالی پناهندگان شرایط آنها را بررسی کند، اظهار داشت: پرونده کسانی که می خواهند به ایران بیایند نیز در اختیار کمیسیون عالی پناهندگان است و متقاضیان باید مصاحبه هایی با این کمیسیون داشته باشند.

دانایی فر تصریح کرد: 9 نفر از منافقین نیز اخیرا به صورت شخصی از اشرف خارج شده و در انتظار پرونده سازی های کمیسیون عالی پناهندگان نشده اند. این عده که در خواست ورود به ایران را دارند، اکنون در بغداد هستند و برای ورود به ایران باید پروسه ای را طی و مصاحبه هایی با صلیب سرخ داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ما در گذشته نیز اعلام کرده ایم که مشکلی برای ورود این افراد به ایران نداریم، مگر عده ای که در کشور دارای پرونده قضایی هستند و شاکیان خصوصی دارند.

دانایی فر در پایان از سفر هفته آینده علی نیکزاد، وزیر مسکن، راه و شهرسازی و همچنین عزت الله ضرغامی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبر داد و تصریح کرد: اکنون نیز وزیر کار و امور اجتماعی عراق در ایران است.