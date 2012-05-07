به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی در جمع گروه امر به معروف و نهی از منکر بشیر اظهار داشت: کسی که می‌خواهد جزو آمران به معروف و ناهیان از منکر باشد باید ابتدا خودش را امر و نهی کند.



عضو هیئت امناء گروه فرهنگی جهادی بشیر افزود: مبادا در مسئله امر به معروف و نهی از منکر اهانتی به دیگران شود.



وی امر به معروف و نهی از منکر را از امتیازات شیعه و مسلمان بودن عنوان کرد و گفت: کسی که دیگران را امر و نهی می‌کند باید شرایط و خصوصیات امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشد.



آیت‌الله شاه آبادی بر لزوم برخورد مودبانه و منطقی در تذکر لسانی تاکید کرد و اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات الهی است و همه ما وظیفه داریم این واجبات را عملی کنیم و اگر امر به معروف و نهی از منکر را کنار نگذاشته بودیم یقینا وضعیت جامعه اسلامی به اینجا نمی‌رسید.



این استاد اخلاق حوزه با انتقاد از بی‌تفاوتی برخی افراد نسبت به احیای این دو واجب الهی و مقاومت در برابر آمران به معروف و ناهیان از منکر، خطاب به این افراد گفت: اگر به احیای امر به معروف و نهی از منکر کمک نمی‌کنید لااقل به عاملان منکر کمک نکنید.



آیت‌الله شاه آبادی فعالیت تشکل‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر را تحسین‌برانگیز دانست و تاکید کرد: جوانانی که در احیای تذکر لسانی فعالیت می‌کنند باید از شرایط و خصوصیات فعالیت در این امر خطیر مطلع باشند چراکه امر به معروف و نهی از منکر وقتی به صورت مودبانه و منطقی باشد اثرگذاری بیشتری دارد.



وی در پایان گفت: امیدواریم همه ما در زمره آمران به معروف و ناهیان از منکر باشیم و خودمان را مزین به معروف و به دور از منکر کنیم.

