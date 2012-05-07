به گزارش خبرنگار مهر، به همت کمیته تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی واحد پژوهش و نشر بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در راستای تحقق فرمایشات پیام‌های اقتصادی مقام معظم رهبری مبنی بر رونق بخشیدن به مسأله تولید داخلی، در جهت فهم و تفسیر صحیح اندیشه ‌های معظم ‌له برگزار می شود.

اولین جلسه این کارگاه، یک ‌شنبه 10 اردیبهشت ‌ماه و دومین جلسه آن روز گذشته 17 اردیبهشت در محل سالن شهید مطهری (ره) دانشگاه امام صادق(ع) برگزار ‌شد.

این کارگاه با تدریس دکتر عادل پیغامی، عضو هیئت علمی و رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود و علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی واحد پژوهش و نشر بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) به نشانی http://sadidisu.ir مراجعه کنند.

