  1. دين، حوزه، انديشه
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

کارگاه آموزشی "پیام‌های اقتصادی مقام معظم رهبری" برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی "پیام‌های اقتصادی مقام معظم رهبری" برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی پیام‌های اقتصادی مقام معظم رهبری با تدریس دکتر عادل پیغامی، یکشنبه ها در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت کمیته تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی واحد پژوهش و نشر بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در راستای تحقق فرمایشات پیام‌های اقتصادی مقام معظم رهبری مبنی بر رونق بخشیدن به مسأله تولید داخلی، در جهت فهم و تفسیر صحیح اندیشه ‌های معظم ‌له برگزار می شود.

اولین جلسه این کارگاه، یک ‌شنبه 10 اردیبهشت ‌ماه و دومین جلسه آن روز گذشته 17 اردیبهشت در محل سالن شهید مطهری (ره) دانشگاه امام صادق(ع) برگزار ‌شد.

این کارگاه با تدریس دکتر عادل پیغامی، عضو هیئت علمی و رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود و علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی واحد پژوهش و نشر بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) به نشانی http://sadidisu.ir  مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1595999

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