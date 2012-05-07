500 کودک و مربی مهدهای شهرری در مانور زلزله شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کودکان مهدهای تحت پوشش بهزیستی شهرستان ری صبح دوشنبه در راستای اجرای طرح آموزش ایمنی و مقابله با حوادث، همزمان با سراسر کشور در چهارمین تمرین زلزله شرکت کردند.

این مانور با هدف آگاه سازی کودکان در امر پناهگیری و ایمنی در هنگام وقوع زلزله با شرکت بیش از 500 نفر از کودکان و مربیان مهدهای تحت پوشش بهزیستی شهرستان ری در سالن آمفی تئاتر روباز پارک بعثت برگزار شد.

در این برنامه که با همکاری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی بهزیستی کشور و ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 16 به مورد اجرا گذاشته شد؛ رئیس بهزیستی، معاونان و کارشناسان امور کودک و نوجوان شهرستان ری، شهردار و معاونان منطقه 16 آن حضور داشتند.

نمایش زلزله، ارائه پیامهای زلزله و اهدای جوایز به کودکان از جمله برنامه های این مانور بود.

همچنین برپایی چهار ایستگاه نقاشی، بازیهای گروهی، گریم، سفال و خمیر بازی و برپایی نمایشگاهی از نمونه کارهای مهدها در زمینه مقابله با حوادث غیر مترقبه و آموزش کودکان با موضوع حریق و معرفی کیف ایمنی از دیگر فعالیتهای جنبی این مانور بود.