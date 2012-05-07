هوای امروز تهران برای پنجمین روز متوالی در شرایط ناسالم است

دکتر یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون با قرار گرفتن بر روی عدد 104 هوای تهران را در شرایط ناسالم قرار داده است.

به گفته وی این شاخص نسبت به روز گذشته که عدد 111 را نشان می داد 7 واحد کاهش داشته است.

رشیدی اظهار داشت: میزان آلاینده منواکسید کربن امروز برابر 34 PSI است که نسبت به روز گذشته 6 واحد افزایش داشته و آلاینده ازن با قرار گرفتن روی عدد 38 ،2 واحد افزایش را نسبت به روز گذشته نشان می دهد.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت:آلاینده های دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد با قرار گرفتن روی اعداد 45 و 26 به ترتیب 1 واحد کاهش و 2 واحد افزایش را نسبت به روز گذشته نشان می دهند.

وی افزود: آلاینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون با قرار گرفتن بر روی اعداد 65 و 104 به ترتیب 3 واحد افزایش و 7 واحد کاهش را نسبت به روز گذشته نشان می دهند.

