دولت جدید فرانسه در بحث هسته ای ایران منطقی تر رفتار خواهد کرد

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که طی آن اولاند با غلبه بر سارکوزی به کاخ الیزه راه یافت تصریح کرد: سارکوزی در حقیقت از سیاست های خود و رفتار شخصی اش شکست خورد.



وی افزود: بسیاری از رای دهندگان فرانسوی رای شان به اولاند در حقیقت رای منفی به سارکوزی بود چون سارکوزی در دوره 5 ساله اش در سیاست ها اعلامی موفق نبود و فرانسه با مشکلات متعدد از جمله تورم، بیکاری ، افزایش هزینه ها و کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات معیشتی مواجه شد و مردم نسبت به این مشکلات معترض بودند.

وی با بیان اینکه نوع رفتار شخصی و تصمیمات عجولانه سارکوزی از جمله علل شکست وی در انتخابات بود گفت: سارکوزی در تمام امور و مسائل بین المللی خود را درگیر می کرد در حالیکه فرانسه همواره در اروپا از یک موقعیت منحصر به فردی برخودار بود اما سارکوزی دنباله روی از آمریکا را سرلوحه کار خود قرار داد.

معاون سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: همچنین سارکوزی در همکاری با برخی کشورها از جمله آلمان منافع مردم این کشور را نادیده می گرفت و مجموعه اینها و به خصوص مسائل شخصی سارکوزی باعث شد که مردم فرانسه او را در شان یک رئیس جمهور ندانند و در حالیکه روسای جمهور شانس دارند در دور دوم برای یک دوره دیگر انتخاب شوند در فرانسه این اتفاق نیفتاد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا سیاست خارجی فرانسه با حضور اولاند تغییر خواهد کرد گفت: اینکه سیاست خارجی فرانسه عوض می شود قطعا سیاست های سوسیالیست ها متفاوت است و نگاهشان به اتحادیه اروپا فرق دارد و حتما سیاستشان در قبال آمریکا تغییر می کند.

واعظی اضافه کرد: نوع دخالت سارکوزی در موضوع سوریه و لیبی از جمله اقداماتی بود که حتما مشابه آن از سوی اولاند مشاهده نخواهد شد و به نظر می رسد که اولاند بیشتر به مسائل داخلی تمرکز کند هر چند که فرانسه به اعتبار جایگاهش در شورای امنیت و اتحادیه اروپا همواره نسبت به مسائل منطقه ای و بین المللی حساس بوده است اما برخورد اولاند به نسبت سارکوزی در مسائل بین المللی شدت کمتری خواهد داشت.

معاون اسبق وزیر امور خارجه در رابطه با سیاست خارجی فرانسه در دوران اولاند نسبت به جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: به نظر می رسد نوع روابط فرانسه با ایران در چارچوب رابطه غرب با ایران تعیین می شود اما بی پروایی که سارکوزی در خصوص ایران و برنامه هسته ایش از خود نشان می داد در دوران سوسیالیست ها قاعدتا متفاوت خواهد بود و پیش بینی می شود که اولاند با لحن پخته تری با ایران و بحث هسته ایش برخورد کند.

وی در پایان گفت: البته رابطه ایران و فرانسه بستگی به مذاکرات سوم خرداد نیز دارد اما می شود فضایی را پیش بینی کرد که روابط ایران و فرانسه از حالت فعلی خارج شود.