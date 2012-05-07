رشد 75 درصدی ترانزیت در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام افندی زاده پیش از ظهر دوشنبه در همایش بین المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه شرق کشوراظهارداشت: سال گذشته 10 هزار و 130 تن کالا از ایران به سایر کشور ها صادر شده است.

ویبا بیان 51 درصد کالاها بین کشورهای آسیایی در جریان است، عنوان کرد: از آسیا به اروپا 18 درصد، آسیا به آمریکای شمالی 22 درصد و آسیا به آفریقا دو درصد مبادله می ‌شود.

وی با اشاره اینکه موقعیت کشورهای ایران و سایر کشورهای منطقه نقش خاصی در بحث ترانزیت دارند، افزود: کشورهای منطقه تلاش برای فعال کردن ترانزیت این محور دارند.

وی مهمترین محور ترانزیت کشور را محور شمال به جنوب که از اقیانوس هند به اروپا است عنوان کرد و گفت: بعد از این محور شرق به غرب از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی با اشاره به ارزیابی موقعیت جهان، ایران و کشورهای منطقه در خاورمیانه گفت: خاورمیانه نقطه عبور کشورهای آسیا و اروپاست که باید از این فرصت برای بحث ترانزیت کشور استفاده حداکثری کرد.

پذیرش 176 مقاله در همایش بین المللی ترانزیت شرق

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور با اشاره به اینکه اولین همایش بین ‌المللی در استان سیستان و بلوچستان با محور توسعه چابهار برگزار شد، گفت: امروز دومین همایش بین المللی شرق کشور در خراسان جنوبی در حال برگزاری است.

وی ارائه راهکارهای توسعه بحث ترانزیت با محوریت شرق کشور را از برنامه های این همایش ذکر کرد و افزود: وضعیت استانهای شرقی در زمینه ترانزیت مورد ارزیابی قرار می ‌گیرند.

دبیر علمی همایش بین المللی ترانزیت و توسعه شرق کشور با اشاره به تشکیل 12 کارگروه تخصصی همزمان با برگزاری این همایش تصریح کرد: حمل و نقل ریلی و چشم ‌انداز آینده اقلیم‌ها و قوانین و مقررات، فناوری ایمنی، امنیت و توسعه پایدار، تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها و آموزش از جمله اهداف برگزاری این کارگروه‌هاست.

افندی زاده از پذیرفته شدن 176 مقاله در این همایش خبر داد و گفت: از این تعداد 31 مقاله به صورت سخنرانی و 109 مقاله به صورت پورستر ارائه می ‌شود.