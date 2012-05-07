"اسلامیزه کردن" علوم انسانی سکولار را قبول نداریم/چگونگی تحول محور نخستین کنگره

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا غلامی رئیس شورای سیاست گذاری "نخستین کنگره علوم انسانی اسلامی" در نشست خبری روز دوشنبه 18 اردیبهشت؛ گفت: "کنگره جهانی علوم انسانی اسلامی" یکی از رویدادهای علمی کم نظیر سه دهه اخیر است که برای برگزاری آن 37 مرکز علمی و تحقیقاتی معتبر به شکل خودجوش در برگزاری آن مشارکت دارند.

ما از بیان امکان تحول در علوم انسانی عبور کرده و به چگونگی تحول می پردازیم

وی با تأکید بر ضرورت برگزاری " کنگره جهانی علوم انسانی اسلامی" تصریح کرد: دستگاهها و مراکز علمی-تحقیقاتی کشور به این جمع بندی رسیدند که مطالبه مکرر مقام معظم رهبری در مورد تحول بنیادین علوم انسانی صرفا مخاطبش مراجع رسمی کشور نیستند بلکه تک تک مراکز علمی و اساتید حوزه و دانشگاه نسبت به این مهم احساس وظیفه دارند و نسبت به امکان تحول علوم انسانی نیز واقفند.

غلامی تأکید کرد: در این کنگره درباره ضرورت تحول در علوم انسانی صحبت نمی شود البته باب بحث در مراکز علمی باز است اما احساس می شود که بعد از گذشت سالها مباحثه درباره تحول علوم انسانی، وقت آن رسیده که ما گامهای بعدی را به صورت جدی برداریم لذا محور اصلی ما در کنگره بحث "چگونگی تحول در علوم انسانی" است و امیدواریم خروجی این کنگره به جامعه علمی کشور تقدیم شود تا بعد از تأیید مراجع رسمی به ویژه شورایعالی انقلاب اسلامی بتواند کمکی در ادامه مسیر تحول درعلوم انسانی باشد.

وی موضوع تحول در علوم انسانی اسلامی را جدید ندانست و تأکید کرد: از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران موضوع تحول بین اساتید متعهد دانشگاه و حوزه محل بحث و گفتگو بوده و کارهای زیادی هم شده است اما در مقاطعی شاهد افت فعالیتهای علمی در این زمینه بودیم و راضی شدن به برخی کارهای سطحی که برخی از دستگاهها در این زمینه انجام داده اند اما در این مقطع زمانی نیازمند یک جهش برای بحث تحول در علوم انسانی هستیم.

تحول در علوم انسانی باید در قالب یک فرایند دنبال شود

رئیس " مرکز پژوهشهای اجتماعی فرهنگی صدرا" موضوع تحول در علوم انسانی را یک فرایند خواند و تصریح کرد: تحول در علوم انسانی باید در قالب یک فرایند دنبال شود و آن هم فارغ از هرگونه رویکرد سیاسی- جناحی و دخالت مراکز و عناصر غیرعلمی؛ خود اساتید ما در این زمینه از دغدغه لازم برخوردارند.

حجت الاسلام غلامی افزود: مسئولان محترم باید کار را به خود اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه واگذار کنند و منتظر باشند در یک فرایند و در یک زمان معقول تحول رخ دهد؛ هرچند که ما منتظر نمی شویم کل کار انجام شود و بعد از آن بهره برداری کنیم بلکه هر قدمی که در تحول علوم انسانی برداشته می شود و به بلوغ می رسد قابلیت اجرا را در نظام آموزش عالی ما را دارد. همچنان که در برخی از زمینه ها قدمهایی برداشته و به بلوغ رسیده ایم؛ ما الان صاحب دانش اقتصاد اسلامی هستیم و این دانش توانسته جای خود را در نظام آموزش عالی پیدا کند و حتی در بسیاری از دانشگاههای غیرایرانی صاحب کرسی آموزشی- پژوهشی شود.

تحول در علوم انسانی با مشارکت حداکثری همه اساتید باید رخ دهد

وی تولید فکر و اندیشه را مهمترین کار در مسیر تحول در علوم انسانی توصیف کرد و خطاب به اساتید علوم انسانی گفت: به هیچ وجه این تلقی به وجود نیاید که تحول در علوم انسانی منجر به حذف یک عده ای و یا برخوردهای خاصی که برخی از موضع غیرعلمی آن را مطرح می کنند؛ انجام می شود. تحول در علوم انسانی با مشارکت و حضور حداکثری همه اساتید باید رخ دهد و سیر منطقی خود را در یک فضای آزاد طی کند.

رئیس شورای سیاست گذاری "نخستین کنگره علوم انسانی اسلامی" یادآور شد: امروز امکان این را داریم که در بسیاری از عرصه ها با منتقدان تحول در علوم انسانی در دانشگاهها بحث و گفتگو کنیم. قطعا ما به دنبال شکل گیری علوم انسانی اسلامی هستیم. اصولا ما "اسلامیزه کردن" علوم انسانی سکولار را قبول نداریم؛ اینکه برخی فکر می کنند که باید علوم انسانی فعلی پابرجا باشد و با برخی از کارهای شکلی و رفع برخی تعارضات موجود به شکل سطحی آن را متحول کنیم اصلا در این کنگره مورد تأیید ما و اساتید و پژوهشگران نیست.

وی تأکید کرد: ما معتقدیم که علوم انسانی باید یک ساخت جدید پیدا کند و زیربنا مورد بازنگری قرار گیرد و روبنا بر اساس زیربنا مورد مهندسی تازه قرار گیرد لذا رویکردهای تفریطی را که به دنبال اسلامیزه کردن علوم انسانی فعلی هستند، نمی پذیریم همچنان که رویکردهای افراطی را نمی پذیریم که معتقدند کلا علوم انسانی فعلی و دستاوردهای بشری را کنار بگذاریم و صرفا به علوم دینی نقلی تکیه کنیم. رویکرد ما رویکرد مورد تأکید مقام معظم رهبری است که آن را رویکرد میانه می خوانیم.

ایجاد زمینه هم افزایی و تعامل علمی بین اندیشمندان ایرانی و خارجی

حجت الاسلام غلامی از برگزاری"کنگره علوم انسانی اسلامی" به صورت سالانه خبر داد و گفت: این کنگره به صورت سالانه و یا دو سالانه برگزار می شود و رشته به رشته از علوم انسانی را مورد بحث خود قرار می دهد لذا دبیرخانه دائمی کنگره تأسیس شده است و بعد از برپایی نخستین کنگره به کار خود ادامه می دهد.

وی بر ایجاد زمینه هم افزایی و تعامل علمی بین اندیشمندان ایرانی و خارجی در زمینه تحول در علوم انسانی تأکید کرد و گفت: امروز در خود غرب منتقدان جدی در مورد علوم انسانی سکولار داریم که معتقدند این علوم انسانی سکولار حتی برای پاسخگویی به نیازهای انسان و جامعه سکولار کارآمد نیست. قطعا این منتقدان می توانند در فرایند تحول بنیادین در علوم انسانی به ما کمک کنند همچنین در میان اندیشمندان مسلمان افرادی را می یابیم که امروز از ما جلوتر هستند و نظریه ها و آثار ارزشمندی دارند که این آثار علمی می تواند سرمایه ما در تحول علوم انسانی محسوب شود.

تشکیل انجمن بین المللی علوم انسانی اسلامی

وی با تأکید بر لزوم هم افزایی بین متفکران منتقد علوم انسانی فعلی و متفکران دارای نظریه و نوآوری تازه؛ از تشکیل "انجمن بین المللی علوم انسانی اسلامی" توسط 37 دستگاه مشارکت کننده در برگزاری نخستین کنگره علوم انسانی اسلامی خبر داد.

وی با اشاره به افتتاح "جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی" در روز 31 اردیبهشت 91 تصریح کرد: این جایزه غیردولتی و ویژه نوآوری و نظریه پردازی طراحی شده است. دو جایزه هر سال یا دو سال یکبار به برترین نوآوری ها و نظریه هایی که در قلمرو علوم انسانی اسلامی صوت گرفته؛ اعطا می شود.

جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی شاخصی برای ارزیابی کارهای علمی متفکران داخلی و خارجی

رئیس شورای سیاست گذاری "نخستین کنگره علوم انسانی اسلامی" افزود: از آنجا که مراحل سختی را برای ارزیابی نظریه ها و نوآوریها در نظر گرفته ایم معتقدیم این جایزه در آینده شاخص مهمی برای ارزیابی کارهای علمی متفکران علوم انسانی داخلی و خارجی می شود و هزینه این جایزه را 37 دستگاه مشارکت کننده تأمین می کنند و شاید موقوفاتی در آینده اختصاص پیداکند که از محل عواید آن، هزینه جایزه تأمین شود.

وی اعلام کرد: "تندیس جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی" در اختتامیه "نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی" پرده برداری می شود همچنین نظام نامه این جایزه به زبان فارسی و انگلیسی توزیع می شود.

حجت الاسلام غلامی از برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب با موضوع تحول در علوم انسانی در حاشیه برگزاری کنگره علوم انسانی اسلامی در روز 31 اردیبهشت خبرداد و گفت:" کتابخانه تخصصی علوم انسانی اسلامی" که توسط مرکز تحقیقات کامپیوترعلوم اسلامی طراحی شده است، در مراسم پایانی "کنگره جهانی علوم انسانی اسلامی" راه اندازی می شود.

به گزارش مهر، نخستین کنگره علوم انسانی اسلامی 31 اردیبهشت ماه با حضور یکی از مسئولان سه قوه در سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.