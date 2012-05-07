سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هشت سال دفاع مقدس یکی از برجسته ترین دوران انقلاب اسلامی است بیان کرد:‌ یکی از محورهایی که به موجب آن می‌توان ارزش‌های دفاع مقدس را به نسل آینده منتقل کرد اسناد این دوران جهاد و شهادت است.



وی با اشاره به اینکه اسناد دفاع مقدس هر نوع سند و مدرک مرتبط با دفاع مقدس را شامل می‌شود افزود: زاویه دید این اسناد نسبت به سایر اسناد بازتر است.



مدیر تحقیقات و پژوهش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس قم بیان کرد: اسناد دفاع مقدس می تواند به صورت مکتوب مانند نامه ها، خاطرات ثبت شده و وصیت نامه و یا به صورت غیر مکتوب مانند فیلم، عکس و دیوار نویسی باشد.



ارائه اسناد دفاع مقدس ارزش های این دوران را برای آیندگان تبیین می کند



وی با اشاره به اینکه با حفظ اسناد دفاع مقدس 2 هدف دنبال می شود افزود: یکی از اهداف این است که با ارائه اسناد، ارزش‌های دفاع مقدس برای آیندگان تبیین و به نسل آینده منتقل می شود و همچنین هدف دوم از حفظ این اسناد این است که با حفظ این اسناد ارزشمند از هرگونه تحریف هشت سال دفاع مقدس توسط دشمنان داخل و خارج از کشور جلوگیری می‌شود.



جمع آوری اسناد



هاشمی همچنین گفت:‌ از افرادی که در دوران دفاع مقدس در جبهه حضور داشتند و همچنین افرادی که این دوران را پشتیبانی می‌کردند تقاضا می شود اسناد و مدارک خود را در این زمینه به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارائه دهند و به افرادی که اسناد برجسته ای ارائه دهند هدایایی اهدا خواهد شد.



وی ادامه داد: اسنادی که در زمینه دفاع مقدس جمع آوری می‌شوند در موزه دفاع مقدس که به زودی در قم ایجاد می‌شود قرار داده خواهند شد.



جمع آوری بیش از 30 هزار سند دفاع مقدس



مدیر تحقیقات و پژوهش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس قم بیان کرد: تا کنون بیش از 30 هزار سند دفاع مقدس از ادارات، اصناف و ستادهای پشتیبانی قم جمع آوری شده است.



برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس در سوم خردادماه



وی در بخشی دیگر سخنان خود گفت: همزمان با سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهر، نمایشگاه دفاع مقدس با مدیریت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و همکاری دستگاه‌های مرتبط با هشت سال دفاع مقدس برگزار می شود.



هاشمی بیان کرد: در این نمایشگاه نقش ادارات و اصناف در پشتیبانی از جنگ تحمیلی مورد توجه قرار داده می‌شود.

