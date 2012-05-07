به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مترجمان مجموعه کتابهای آموزش داستاننویسی با حضور محسن سلیمانی، حسن هاشمی و فهیمه محمد سمسار در محل غرفه موسسه انتشارات سوره مهر در نمایشگاه بینالمللی کتاب برگزار شد.
محسن سلیمانی در این نشست در سخنانی با اشاره به اینکه نخستین کتاب آموزش داستاننویسی در ایران، حدود 65 سال قبل توسط زندهیاد ابراهیم یونسی تالیف شد، گفت: تا قبل از انقلاب اسلامی تنها دو یا سه نفر در این زمینه تحقیق و فعالیت کردند و این موضوه برمیگشت به مشکل مخاطب در این حوزه.
وی افزود: مخاطبان این دسته از آثار به طور کلی یا هنرجویان داستان نویسی بودند و یا منتقدان داستان و یا افرادی که در حوزه داستان به تحقیق میپرداختند. از سوی دیگر، کتابی که بتوانیم به آن عنوان درسنامه آموزش داستاننویسی اطلاق کنیم نیز کم بود و رفته رفته با ورود به سالهای دهههای 50 و 60 بود که افرادی مانند جمال میرصادقی تالیفاتی را در این زمینه خلق کردند.
این مترجم ادامه داد: در سالهای پس از انقلاب ما به سمت آموزش داستاننویسی در دانشگاه روی آوردیم و متوجه شدیم در خارج از ایران آموزش داستاننویسی خلاق وجود دارد که در آن خود نویسنده و یا زندگینامهنویس کارگاه داستاننویسی دارد و در کنار آن تدریس آکادمیک این موضوع را نیز در برنامه خود قرار داده است و انتشار این مجموعهها نیز در واقع گامی است در جهت مکتوب کردن این تجربیات که چهار عنوان از آن در حال حاضر با نام «چگونه داستان بنویسیم»، «همه چیز درباره نویسندگی خلاق»، «بازنویسی و ویرایش» و «زندگینامه خودتان را بنویسید» در سوره مهر زیر چاپ رفته است.
فهیمه محمد سمسار نیز در این نشست با اشاره به اینکه کتاب گفتگونویسی که وی ترجمه کرده است، حاصل گفتگو با گلوریا کنپتون، استاد دانشگاههای آمریکا در حوزه داستاننویسی است، اظهار کرد: این کتاب حاصل توجه این استاد دانشگاه به شیوههای مختلف گفتگونویسی است.
سمسار افزود: این کتاب برای کاربردیتر شدن موضوعات مورد توجه خود، اقدام به استفاده از مثالهای عملیاتی از نویسندگان برای خلق اثر کرده است.
حسن هاشمی از دیگر مترجمان این پروژه نیز در مراسم یاد شده، این مجموعه را آثاری کاربردی برای غیر نویسندگان عنوان کرد و گفت: این کتابها مهمترین کاربردی که دارند، این است که لازم نیست نویسنده مشهوری باشید تا بتوانید بنویسید بلکه نوشتن کاری است که از عهده هر کسی میتواند بر آید.
وی افزود: نویسندگان این آثار ادعا ندارند که فرمول جادویی برای نوشتن دارند، اما موانع و مشکلاتی پیش روی نویسندگی را تشریح میکنند.
هاشمی همچنین این کتابها را ابزاری عنوان کرد که به نوینسده غیر متخصص میگوید چه کتابی ارزش خوانده شدن دارد.
