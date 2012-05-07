معلم نمونه هدیه خود را به مدرسه قرآنی اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد الله اسدی گرمارودی، قائم مقام رئیس ستاد بزرگداشت مقام معلم از اهدای هدیه یک معلم نمونه به اولین مدرسه قرآن شهر خود خبر داد و گفت: رحیمه عزیزه ابرقویی باتوجه به اهمیت و ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی و نشان دادن جایگاه ویژه معلمان در امر تعلیم و تربیت هدیه ی خود را به این مدرسه قرآن هدیه کرد.



این دبیر الهیات و معارف استان یزد در دیدار با دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این تصمیم خود را اعلام کرد.



اعلام برنامه های گرامیداشت سوم خرداد در مدارس



برنامه گرامیداشت سوم خرداد ماه سالروز آزادی فتح خرمشهر درمدارس اعلام شد.



کارشناس سیاسی معاونت فرهنگی وپرورشی آموزش وپرورش استان با گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر قهرمان گفت به منظورماندگارکردن این حماسه بزرگ درنسل جوان وتجلیل از ایثارگری ورشادت شهدا ورزمندگان هشت سال دفاع مقدس برنامه های همزمان با این روز درمدارس اجرا می شود.



میثم فلاح تشریح واطلاع رسانی درمورد عملیات بیت المقدس وچگونگی آزاد سازی خرمشهر برای دانش آموزان، برپایی جلسات خاطره گویی با حضور رزمندگان، دایر کردن نمایشگاه عکس وپوستر، توزیع شربت وشیرینی درمراسم صبحگاه مدارس را از جمله برنامه های تدارک شده برای بزرگداشت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر ذکرکرد.



وی افزود: به منظور تجلیل از شهدای گرانقدر عملیات بیت المقدس وگرامیداشت یاد وخاطره شهدای والامقام دانش آموزان با حضور درگلزار شهدا با آرمانهای این عزیزان میثاقی دوباره خواهند بست.