به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سعادتمند ظهر دوشنبه در بازدید از پروژه در حال احداث ساختمان شهرداری باقرشهر در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه ساختمان کنونی شهرداری جایگاه مناسبی برای انجام کارهای اداری و تکریم ارباب رجوع نبود، در این راستا و برای رفع مشکلات شهروندان و برای تسهیل در پیگیری مطلوب کارها توسط شهروندان، طرح احداث ساختمان جدید شهرداری در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: امید است بتوان با احداث ساختمان فوق رضایت همشهریان را در پیگیری مطلوب امور اداری و تکریم بیش از پیش حقوق آنها به دست آورد.

این مسئول ادامه داد: عملیات احداث ساختمان جدید شهرداری همزمان با عید سعید قربان در سال 1388 آغاز شد که خوشبختانه اکنون عملیات اجرای پروژه با سرعت در حال پیگیری و اقدام است.

وی یادآور شد: این پروژه با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 16 هزار مترمربع و زیربنایی به متراژ 10 هزار و 500 مترمربع در حال انجام است و به لطف خدا درآینده نزدیک مورد بهره ‌برداری قرار خواهد گرفت.

سعادتمند ادامه داد: این پروژه در شش طبقه بوده و دارای امکانات مناسبی شامل پارکینگ، نمازخانه، فضاهای نمایشگاهی و اداری است.