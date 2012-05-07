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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۰۳

سعادتمند خبر داد:

حداکثر صرفه‌جویی انرژی در ساختمان جدید شهرداری باقرشهر‌

حداکثر صرفه‌جویی انرژی در ساختمان جدید شهرداری باقرشهر‌

شهرری – خبرگزاری مهر: شهردار باقرشهر گفت: ساختمان جدید شهرداری که در حال احداث است با استفاده از طرح معماری و تأسیسات ساختمانی جدید، در زمینه بهینه سازی انرژی، حداکثر صرفه جویی را خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سعادتمند ظهر دوشنبه در بازدید از پروژه در حال احداث ساختمان شهرداری باقرشهر در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه ساختمان کنونی شهرداری جایگاه مناسبی برای انجام کارهای اداری و تکریم ارباب رجوع نبود، در این راستا و برای رفع مشکلات شهروندان و برای تسهیل در پیگیری مطلوب کارها توسط شهروندان، طرح احداث ساختمان جدید شهرداری در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: امید است بتوان با احداث ساختمان فوق رضایت همشهریان را در پیگیری مطلوب امور اداری و تکریم بیش از پیش حقوق آنها به دست آورد.

این مسئول ادامه داد: عملیات احداث ساختمان جدید شهرداری همزمان با عید سعید قربان در سال 1388 آغاز شد که خوشبختانه اکنون عملیات اجرای پروژه با سرعت در حال پیگیری و اقدام است.

وی یادآور شد: این پروژه با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 16 هزار مترمربع و زیربنایی به متراژ 10 هزار و 500 مترمربع در حال انجام است و به لطف خدا درآینده نزدیک مورد بهره ‌برداری قرار خواهد گرفت.

سعادتمند ادامه داد: این پروژه در شش طبقه بوده و دارای امکانات مناسبی شامل پارکینگ، نمازخانه، فضاهای نمایشگاهی و اداری است.

کد مطلب 1596019

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