بزرگترین مشکل محیط زیست افت آب های زیرزمینی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین پاپلی یزدی قبل از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: امروزه بزرگترین مشکل محیط زیست که بخش مهمی از محیط زیست را تحت تاثیر قرار داده افت آب های زیر زمینی است.



وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از آب شرق کشور از جمله مشهد وابسته به افغانستان است، اگر هریر رود نباشد آب مشهد مختل است الان شهرهایی مانند همدان و گرگان با مشکل کم آبی مواجه است.



رئیس هیئت مدیره شرکت آمایش و توسعه شرق تاکید کرد: اگر خواهان پشرفت در بخش کشاورزی هستیم باید محاسبه کنیم هر مقدار آب چقدر محصول می دهد نه اینکه هر هکتار چقدر محصول می دهد.



توسعه ای باید اتفاق بیافتد که محیط زیست آسیب نبیند



وی با تاکید بر اینکه توسعه ای باید اتفاق بیافتد که محیط زیست آسیب نبیند، اظهار داشت: توسعه پایدار در فرهنگ دو هزار ساله ما وجود دارد که در قرآن کریم به آن اشاره شده است و اصل 45 قانون اساسی مربوط به منابع طبیعی است.



استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس تهران افزود: هم اکنون چهار هزار واحد صنعتی در استان وجود دارد که باید به سمت فروش تکنولوژی پیش برویم که امروزه کشورهایی همچون آلمان چنین کاری را انجام می دهند.



وی تصریح کرد: توسعه پایدار کاری است که از 1327 همزمان با تولد بنده شروع شده ولی همیشه نیمه کاره مانده است ولی این امر نیازمند کار بیشتر و مستمر است.



وی ادامه داد: کشورهای توسعه یافته به طرف حمل و نقل بزرگ سوق داشته اند ولی در ایران اتوبوس به مینی بوس و مینی بوس به پراید تبدیل شده است به دلیل اینکه تعداد اشتغال افزایش پیدا کند ولی نتیجه این کار افزایش مصرف بنزین و ترافیک و ناامنی بوده است.



استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس تهران افزود: بروکراسی ما در دنیا بی نظیر است و هیچ کشور همانند ایران اسراف کار نیست بنابراین باید روش های کنونی را اصلاح کنیم، استان البرز می تواند این کار را انجام دهد.



خام فروشی باید متوقف شود



وی با بیان این سئوال که چرا نمی توانیم در حوزه صنعت با دیگر کشورها رقابت کنیم؟ اضافه کرد: کشورهای صنعتی از یک نعمت خدا همه استفاده را می کنند ولی ما خام فروش هستیم.



وی بر بدست آوردن همه مواد نهفته در یک ماده خام تاکید کرد و افزود: باید از خام فروشی پرهیز کرد، کم برداشت کنیم ولی با کیفیت بالا و کاهش صادرات مواد معدنی را باید داشته باشیم.



طرح انتقال کارمندان از تهران سبب افزایش 150 هزار مهاجر به تهران شد



وی با اشاره به طرح دولت برای انتقال کارمندان از تهران به استان های کشور، اضافه کرد: اجرای همین طرح، 150 هزار مهاجر به تهران ایجاد کرده بود بدلیل اینکه این افراد می خواستند، زمین و وام دریافت کنند و دوباره به شهرستان خود بازگردند.



باید به سمت کاهش تعداد کارخانه و واحد تولیدی پیش رویم



استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس تهران افزود: امروزه دنیا بر روی ایده حرکت می کند و کسی که دارای ایده نباشد درصد موفقیت آن کاهش پیدا می کند.



پاپلی یزدی تاکید کرد: باید به سمت کاهش تعداد صنعت و فروش ایده و تکنولوژی پیش رویم.



وی گفت: امروزه هزینه و مصرف کارخانه های کشور زیاد شده است در زمینه نرم افزار و تبلیغات الکترونیکی کوچک پیشرفت و رشدهای خوبی داشتیم.



استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس تهران ادامه داد: امروزه هند در سال 15 میلیارد دلار نرم افزار صادر می کند و دیگر کشور نیز آموزش خود را صادر می کنند.



وی اظهار داشت: به جای آهن باید سی دی و اطلاعات به فروش برسانیم ولی متاسفانه اکثر کارهای نرم افزاری ما جنبه اقتصادی ندارد.



پاپلی یزدی گفت: اخلاق امروزه کنار رفته است و توجه ها فقط به اقتصاد معطوف شده است و در دنیا به اخلاق توجه نمی شود.



استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس تهران افزود: بزرگترین دانشمندان ویروس تولید می کنند و برای آن آنتی ویروس ایجاد می کنند.



وی اظهار داشت: یکی مشکلات این است که دولت به مردم تاکید می کند که صرفه جویی کنند ولی خود دولت نمی خواهد صرفه کند.



استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس تهران با تاکید بر اینکه جمعیت ایران باید کنترل شود، افزود: جمعیت زیاد سبب کاهش کیفیت ارائه خدمات می شود.



وی با بیان اینکه بی سوادترین مردم ایران با فرهنگ ترین هستند، اضافه کرد: بنده اطلاعاتی فراوانی را از این افراد آموخته ام که در هیچ دانشگاه و کتابی وجود نداشته است.

استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس تهران تصریح کرد: کشاورزی ما بزرگترین مشکلش فرسایش خاک است.

