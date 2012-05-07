به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کرج جشنواره لاله ها را تفسیری زیبا از هویت تاریخی و ارزشی این شهرستان عنوان کرد.

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب با اشاره به اینکه کرج یکی از شهرهای شهیدپرور کشور است که توانست در طول سالهای دفاع مقدس با اهدای خون شهدای خود از مرزهای میهن اسلامی دفاع کند، اظهار داشت: گل لاله نماد شهید و شهادت است و در این راستا شهرستان کرج به عنوان یکی از شهرهایی که با تربیت نیروهای ارزشی توانست فرماندهان و سرداران شهیدی را تقدیم نظام وانقلاب کند از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: این جشنواره که هرساله در اردیبهشت ماه پذیرای میهمانان داخلی و خارجی بسیاری است، فرصت بسیار مناسبی را برای این شهرستان به وجود می آورد تا علاوه بر شناساندن بیشتر این شهرستان به مسافران، موجب تقویت زیرساختهای گردشگری کرج نیز شود.

این مسئول بر برنامه ریزی دقیق و عملیاتی با هدف تحقق این مهم از سوی مسئولان ذیربط تاکید کرد و گفت: بخش آسارا از جمله مناطقی است که در مسیر جاده زیبای چالوس قرار گرفته و به عنوان یکی از مراکز مهم گردشگری کشور مطرح است بنابراین باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که علاوه بر تحقق این مهم زمینه های لازم برای تقویت روستاهای این بخش به لحاظ اقتصادی فراهم شود.

ایران نژاد بیان کرد: در سال گذشته پیگیری هایی در راستای برقراری امکانات موردنیاز در بخش برای تسهیل در تردد مسافران از جمله؛ سرویس های بهداشتی، احداث مسجد، تعریض جاده و... صورت گرفت که در سال جدید نیز در دستور کار قرار می گیرد.

دبیرخانه سفرهای منطقه ای فرماندار کرج فعال شد

دبیرخانه سفرهای منطقه ای فرماندار کرج که با هدف کاهش فاصله های بین مردم و حاکمیت و ورود میدانی برای حل مسائل و مشکلات مردم مناطق مختلف است، فعال شد.



این دبیرخانه که دراتاق فکر فرمانداری کرج تشکیل شده است، نسبت به برنامه ریزی سفرها اقدام کرده و با تشکیل کمیته های تخصصی مصوبات مربوطه را پیگیری خواهد کرد.



گفتنی است این سفرها علاوه بر آشنایی عمیق مدیران از نیازها و مطالبات مردم نقش بسیار مهم در راستای تعریف پروژه های جدید بر اساس نیازهای واقعی شهرستان دارد.

اردیبهشت ماه، آخرین مهلت برای جذب اعتبارات شهرستان کرج



فرماندار کرج پایان اردیبهشت ماه سال جاری را آخرین مهلت مدیران دستگاه های اجرایی برای جذب اعتبارات سال 90 این شهرستان اعلام کرد.



مهدی ایران نژاد با بیان مطلب خطاب به مدیران شهرستان اظهار داشت: در آخرین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کرج به دستگاه هایی که تاکنون موفق به جذب اعتبارات دستگاه مربوطه خود نشدند یک ماه مهلت داده شد تا نسبت به این مهم اقدام کنند.

وی افزود: در این راستا پایان اردیبهشت ماه آخرین مهلتی است که مدیران باید برای آن برنامه ریزی لازم را انجام دهند.



مدیران ضعیف در جذب اعتبارات حذف می شوند



این مسئول با تاکید بر اینکه مدیران ضعیف در جذب اعتبارات عزل می شوند، خاطر نشان کرد: همانگونه که در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان نیز مطرح شد مدیرانی که در جذب اعتبارات شهرستان اهمال کرده و قادر به جذب اعتبارات نباشند از بدنه دولت حذف می شوند.



وی افزود: با تلاش دولت اعتبارات موردنیاز برای رفع مسائل و مشکلات حوزه های مختلف اختصاص می باید بنابراین مدیران باید به گونه ای اقدام و برنامه ریزی کنند که این تلاشها برای اختصاص اعتبارات به منظور رفع مشکلات مردم روی زمین نماند.

91 درصد از اعتبارات تخصیصی سال 90 شهرستان کرج جذب شده است

فرماندار کرج از جذب 91 درصد از اعتبارات تخصیصی این شهرستان توسط دستگاه های اجرایی خبر داد.



مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب اظهار داشت: اعتبارات سال 89 شهرستان کرج 27 میلیارد تومان بوده است که این میزان بعد از تشکیل استان البرز و با تلاش و عنایت استاندار محترم به 45 میلیارد تومان در سال 90 افزایش یافت.



وی تعداد پروژه های سال 90 را 352 پروژه ذکر کردو گفت: در این راستا از محل اعتبارات مازاد نیز 67 میلیارد و 789 میلیون تومان به این شهرستان اختصاص یافت که بر این اساس می توان گفت تاکنون نسبت به میزان اعتبار تخصیص یافته، 91 درصد از اعتبارات شهرستان جذب شده است که باید تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به جذب مابقی اعتبارات نیز اقدام کرد.



افزایش 166 درصدی اعتبارات در سال 90 از محل ماده 12



افزایش 166 درصدی اعتبارات در سال 90 از محل ماده 12 تملک و دارایی های شهرستان نکته دیگری بود که فرماندار کرج در سخنان خود بر آن تاکید کرد. وی در این رابطه اظهار داشت: این میزان با محاسبه سایر اعتبارات ملی، استانی، شهرستانی و مازاد از سایر منابع، بالغ بر 850درصد رشد اعتباری داشته که می تواند نویدبخش تحولات چشمگیری در سطح شهرستان به شمار رود.



سومین سفر منطقه ای فرماندار کرج به بخش آسارا انجام می شود



فرماندار کرج در ادامه سلسله سفرهای منطقه ای خود به بخش آسارا سفر می کند.



مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب اظهار داشت: بخش آسارا به دلیل قرار گرفتن در مسیر چهارمین جاده زیبای جهان از ظرفیتهای بالای اقتصادی برخوردار است که با برنامه ریزی دقیق و مناسب می تواند به مهمترین قطب گردشگری کشور تبدیل شود.



وی افزود: به منظور تحقق این مهم و در راستای خدمت رسانی مناسب به مردم بخش و مسافران در سال 90 با تعریف 49 پروژه، 18 میلیارد و 400 میلیون تومان اختصاص یافت که معادل 766 درصد رشد اعتباری بخش آسارا نسبت به سال 89 می باشد.



این مسئول بیان کرد: این میزان در سال 89 در کلیه فصول خدماتی 18 پروژه با اعتبار دو میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است که علاوه بر رشد اعتباری، 272 درصد نیز رشد پروژه ای داشته است.



48 نقطه حادثه خیز بخش آسارا برطرف شده است



فرماندار کرج در بخش دیگری از سخنان خود از رفع 48 نقطه حادثه خیز جاده چالوس در بخش آسارا خبر داد و گفت: با تلاش مدیران تنها در فصل راه 48 نقطه جاده چالوس با اعتبار 10 میلیارد تومان پروژه کوهبری، تعریض و بهسازی صورت گرفته که می تواند گامی مهم در راستای بهبود در وضعیت عبور و مرور به شمار رود.



وی افزود: در سایر فصول خدماتی نیز اقدامات مثمرثمری انجام شده است که با سفر به این منطقه و رصد طرح ها و برنامه های در دست اقدام سایر نیازها نیز بررسی و رسیدگی می شود.



گفتنی است سومین سفر فرماندار محترم کرج همراه با مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان روز سه شنبه 19 اردبهشت ماه به بخش آسارا انجام می شود.