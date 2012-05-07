اتاق بازرگانی نقش موثری در جذب سرمایه گذاری در کرمانشاه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اتاق بازرگانی در ایجاد و جذب سرمایه گذاری نقش موثری دارد از برگزاری اجلاس اتاق های بازرگانی سراسر کشور در کرمانشاه ابراز خرسندی کرد.

سید دادوش هاشمی گفت: این اجلاس سهم و نقش مناسبی در جذب سرمایه گذاری و شناسایی بیش از پیش امکانات و ظرفیت های استان خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه افزود: اتاق بازرگانی قادر به ایفای نقش موثر در جذب سرمایه گذاری و کمک به تولید است که امیدواریم در برگزاری این اجلاس نسبت به شناسایی و معرفی ظرفیت های استان گام های موثری برداشته شود.

اولین دوره تربیت مدرس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم درکرمانشاه اجرا شد

مسئول دارالقران الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه از برگزاری اولین دوره تربیت مدرس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در استان خبر داد.

اسمعلی ابراهیمی گفت: نفرات شرکت کننده در این دوره به مدت شش روز با فنون معلمی، تعلیم و تربیت اسلامی با رویکرد قرآنی و آموزش کارگاهی اصول تحلیل تدریس آشنا شدند.

ابراهیمی افزود: این دوره با حضور پنج نفر از اساتید مجرب تهران در محل اداره تبلیغات اسلامی کرمانشاه برگزار شد.

وی در پایان گفت: آزمون های کتبی و شفاهی پایانی دوره در تاریخ 21 اردیبهشت ماه و سوم و چهارم خرداد ماه سالجاری برگزار خواهد شد و به قبول شدگان گواهینامه مدرسی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم اعطاء می شود.

تسهیلات خانگی در کرمانشاه تعیین تکلیف شوند

عبدالمجید واحدی گفت: پرونده متقاضیان اخذ تسهیلات مشاغل خانگی در اسرع وقت تعیین تکلیف می شوند.

معاون برنامه ریزی استاندار افزود: متوقف و راکد ماندن پرونده های متقاضیان اخذ تسهیلات مشاغل خانگی قابل توجیه نیست و طبق دستور استاندار محترم لازم است در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند و پرونده ی راکد در هیچ بانک و اداره ای نداشته باشیم.

واحدی تاکید کرد: اجرای طرح توسعه ی کشاورزی با شدت و حدت در دستور کار استانداری کرمانشاه است اما در دستور کار بودن یک طرح دلیلی موجه برای فراموش کردن سایر طرح ها نیست.

اولین نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش در کرمانشاه برگزار می شود

اولین نمایشگاه تخصصی فرش، تابلو فرش، ابریشم و دست بافته های روستایی و عشایری 20 لغایت 25 اردیبهشت در محل نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه برگزار می شود.

جعفر یعقوبی برگزاری این نمایشگاه را حمایت از بافندگان فرش دستباف و بازاریابی مناسب برای تولیدات و زمینه سازی صادرات آنها اعلام کرد.

مدیر اجرایی نمایشگاه هدف گفت: برگزاری نمایشگاه فرش با مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم پیوند عمیقی دارد و برگزاری این نمایشگاه ارتباط مستمر بین بافنده، تولید کننده، صادر کننده و مشتریان داخلی و خارجی را حفظ کرده و چرخه حیات این هنر ارزشمند را زنده نگه می دارد.

یعقوبی تصریح کرد: بافندگان چیره دست و خلاق به خوبی توانسته اند، دقت، نظم و سلیقه را چاشنی کار خود کنند امسال نیز بزرگترین نمایشگاه تخصصی فرش در غرب کشور در استان کرمانشاه برگزار می شود.

اختتامیه کارگاه آموزشی نهج البلاغه در کرمانشاه

کارگاه آموزشی نهج البلاغه شناسی در سطح دبیرستان های نواحی سه گانه کرمانشاه در سال تحصیلی 90-91 با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به کار خود پایان داد.

حجت الاسلام محمد آفتابی در اختتامیه این طرح گفت: رویکرد نظام آموزشی به سیره و عترت اهل بیت شرط اصلی آموزه های دینی است و جامعه با توجه به فراهم بودن ابزار و راه های انحرافی جوانان نیازمند روش و سلوک ائمه اطهار در مواجه معضلات اجتماعی است .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: نسل جوان با هوشیاری و الگو قرار دادن دستور العملهای اخلاقی و اعتقادی نهج البلاغه خود را از پیام های روابط و ابراز عشق و دوستی های کاذب که موجب خسارت جبران ناپذیر است مصون نگه دارند، چرا که پدران و مادران دیندار و پایبند به نظام خانواده و معلمین و مدیران آینده جوانان امروزند و متولیان فرهنگ در قبال حفظ و صیانت آنان مسئولیت سنگین دارند.

جشنواره یکصدومین سفر استانی هیئت دولت، در کرمانشاه برگزار می شود

عضو کمیته برگزاری جشنواره یکصدمین سفر هیئت دولت در استان از برگزاری جشنواره یکصدمین سفر استانی هیئت دولت به بصورت ملی و استانی در آینده نزدیک خبر داد.

نورالله حسینی و مدیر اجرایی نمایشگاه ملی و استانی این جشنواره گفت: با توجه به انجام سفرهای استانی توسط هیئت دولت و ریاست محترم جمهوری و ارتباط با مردم که از اقدامات تاثیرگذار و بسیار مهم دولت نهم و به دنبال آن دولت دهم است، هم اکنون 99 سفر صورت گرفته و در نظر است که جشنواره یکصدومین سفر استانی هیئت دولت در دو سطح ملی و استانی برگزار شود.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری با بیان اینکه جشنواره ملی یکصدمین سفر هیئت دولت در شهر مقدس مشهد برگزار می گردد، افزود: در استان کرمانشاه برای حضور فعال در جشنواره ملی و استانی یکصدومین سفر هیئت دولت اقدامات خوبی صورت گرفته و دستگاه های اجرایی نیز در این راستا برنامه های تدوین شده را با جدیت دنبال نمودند.