شهرداری اصفهان عضو شبکه بین المللی شهرهای دارای میراث معنوی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد با تاکید بر اینکه هدف این شبکه حفظ و صیانت، ارتقا و توسعه میراث معنوی شهرهای فرهنگی جهان است، گفت: تاکنون 60 شهر در جهان از جمله اصفهان و شیراز از کشور ما به عنوان اعضای اصلی و نیشابور به عنوان عضو وابسته این شبکه بین المللی عضو شده اند.

سرپرست امور بین الملل شهرداری اصفهان بیان داشت: شبکه بین المللی شهرهای دارای میراث معنوی جهان با برگزاری کارگاه های آموزشی آخرین دستاوردها و یافته های علمی در زمینه حفظ، صیانت و نگهداری از بافت های فرهنگی و معنوی را در اختیار شهرهای عضو قرار می دهد.

وی در ادامه گفت: یکی از ویژگیهای این شبکه ایجاد فهرست ها و پایگاه های اطلاعاتی با هدف اولویت بخشی در اقدامات و سیاستگذاری در زمینه میراث معنوی است،

جمالی نژاد افزود: شبکه همکاریهای بین شهری، با گردآوری و به اشتراک گذاشتن اطلاعات، به ایجاد فرآیند تعامل بین شهرهای مختلف آسیایی، اروپایی، آمریکایی و آفریقایی می پردازد و ویژگیهای فرهنگی مناطق مختلف را به عنوان ابزاری مهم در شناسایی میراث فرهنگی و معنوی پوشش می دهد.

شهرداری اصفهان در جشنواره میراث معنوی کره

از سال 2004 الی 2008، اجلاسهای بین المللی میراث معنوی در کشورهای مختلف با هدف حفاظت از میراث معنوی در کشورهای مختلف برگزار گردید که از سال 2008 و در حاشیه برگزاری این اجلاس در کشور مصر، شبکه ای با عنوان شبکه همکاری بین شهری در حوزه میراث معنوی« ICCN » وابسته به یونسکو ایجاد و راه اندازی شد .

دبیرخانه شبکه بین المللی شهرهای دارای میراث معنوی در کشور کره جنوبی می باشد و مهمترین اهداف راه اندازی این شبکه بین المللی، تبادل تجربه های مشترک شهرداران به منظور دستیابی به توسعه پایدار، بررسی نقش میراث معنوی در توسعه پایدار، تقویت و حفاظت کلی و بومی از میراث معنوی می باشد.

همچنین قرار است در سال 2012 توسط کمیسیون ملی یونسکو در کشور کره جنوبی که بنیان گذار اصلی این شبکه بوده، یک جشنواره ویژه در حوزه میراث معنوی جهانی برگزار شود.