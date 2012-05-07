ورود اولاند به الیزه سیاست فرانسه را تغییر نمی دهد

"احمد رامی" کارشناس مسائل سیاسی اهل مراکش و بنیانگذار رادیو اسلام سوئد که در استکهلم ساکن است در گفتگو با خبرگزاری مهر به تشریح آخرین تحولات فرانسه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پرداخت.

*خبرگزاری مهر: تحلیل شما درباره نتایج انتخابات فرانسه و حضور سوسیالیستها در الیزه پس از 17 سال چیست؟ آیا در آینده شاهد تغییر خاصی در سیاستهای فرانسه در تعامل با مسائل جهانی خواهیم بود؟

- احمد رامی: شما باید توجه داشته باشید که سیاستهای حاکم بر فرانسه تغییری چندانی با آنچه در آمریکا می گذرد ندارد. لابی یهودی در کشورهای اروپایی نفوذ بسیاری زیادی در تعیین خط مشی سیاسی این کشورها دارد.

از این منظر من تفاوتی میان اولاند و سارکوزی قائل نیستم و ما نباید انتظار داشته باشیم که در آینده سیاست پاریس در قبال موضوعات اساسی خاورمیانه همچون مسئله فلسطین تغییر چندانی کند. حتی درباره سیاستهای داخلی فرانسه نیز مردم این کشور نباید انتظار تغییرات و تحولات جدی از اولاند داشته باشند. صهیونیستها بر فلسطین را از لحاظ فیزیکی اشغال کرده اند اما فرانسه در اشغال یهودیان از لحاظ ایدئولوژیک و خط مشی سیاست خارجی و داخلی است.

* آیا برای این تحلیل خود مصداق خاصی هم دارید؟

- بله، شخص آقای اولاند در جریان تبلیغات انتخاباتی خود در اظهارنظری قابل توجه گفته است: اسرائیل به دلیل اینکه دولتی دموکراتیک است با انتقادات شدیدی مواجه می شود. در واقع شما نمی توانید انتظار داشته باشید که سیاستهای پاریس در قبال جمهوری اسلامی ایران و مسائل خاورمیانه در پی انتخابات ریاست جمهوری تغییر خاصی کند.

* آیا شما اعتقاد دارید که نزدیکی ویژه سارکوزی به دولت اوباما یکی از مسائل دخیل در شکست وی در انتخابات اخیر بوده است؟

- به نظرم این مسئله تاثیر چندانی در شکست سارکوزی نداشته است، چرا که اعتقاد ارجح بر این است که اولاند در مسیر سیاست خارجی همان مسیر گذشته را ادامه می دهد و به حفظ روابط نزدیک با دولت اوباما اهتمام خواهد داشت.

من انتخابات فرانسه را به سیرک بسیار جذاب و زیبایی شبیه می دانم که طی آن فرانسویها فریب ایجاد تغییرات در سیاستهای این کشور را خورده اند. آنان فکر می کنند با پیروزی اولاند تحولی جدی در این کشور ایجاد می شود که امید آنها راه به جایی نخواهد برد.

حتی در جریان برگزاری مبارزات انتخاباتی هیچ بحث جدی میان اولاند و سارکوزی در مسئله سیاستهای اقتصادی نشد وآنها بیشتر درباره مسائل شخصی با یکدیگر جدال داشتند، بنابراین نباید انتظار زیادی از وقوع تغییرات اساسی در فرانسه پس از برگزاری انتخابات داشته باشیم.