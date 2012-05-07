اعتماد مردم به نظام موجب خواری دشمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی ظهر دوشنبه در دیدار با خانوادههای معظم شهدا و جمعی از ایثارگران شهرستان بوئین زهرا با بیان اینکه شهدا با جانفشانی موجب اقتدار و عزت کشور شدند اظهارداشت: امروز مسئولان اگر لحظهای در عمل به وظایف خود کوتاهی و یا سهل انگاری کنند منافع و عزت کشور در معرض خطر قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: باید تلاش کرد تا با حضور گروههای مختلف مردم و تعامل بین مسئولان زمینه توسعه و موفقیت هرچه بیشتر در کشور فراهم شود.
فرماندار بوئین زهرا با اشاره به اینکه امروز حضور در عرصههای ملی از ضرورتهای مهم پیشرفت تلقی می شود تصریح کرد: مردم کشور آگاهند که دشمنان و استکبار با غضب و طمع شدید به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چشم دوختهاند و اگر لحظهای اتحاد و روحیه استکبارستیزی از بین برود عناصر فرصتطلب به کشور آسیب می رسانند.
طاهرخانی با بیان روایات و خاطراتی از دوران دفاع مقدس و لزوم الگوگیری از سیره شهدا در جامعه یادآورشد: دوران دفاع مقدس تنها جنگ با دشمن در جبههای خاص نبود بلکه به فرموده امام خمینی (ره) "جنگ ما با تمام کفار مستکبران عالم بود" و بر اساس اسنادی که پس از جنگ تحمیلی افشا شد، مشخص شد که صدام ملعون از بسیاری از کشورهای دیگر کمک و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی دریافت میکرده است.
فرماندار بوئین زهرا گفت: توکل بر خداوند متعال و داشتن اعتقاد محکم در هر عرصهای موجب پیروزی و گشایش در کارها میشود و رزمندگان و بسیجیان در دوران دفاع مقدس با همین رمز در برابر سیل تهاجم نظامی عراق ایستادگی کردند و سرانجام به پیروزی نهایی رسیدند.
طاهرخانی لزوم اهتمام جدی تر مسئولان برای دیدار مستمر با خانوادههای معظم شهدا و ایثار گران را یادآورشد و گفت: امروز باید با تجلیل از خانودههای معظم شهدا و رزمندگان سهم کوچکی از وظیفه خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ادا کنیم.
وی با اشاره به اینکه کشور در شرایط فعلی در موقعیت حساسی قرار گرفته است تصریح کرد: تمام مردم و مسئولان موظف هستند با کار و تلاش عرصه را برای تجلی و پیشرفت کشور مهیا کنند.
فرماندار بوئین زهرا اضافه کرد: جوانان و نوجوانان جامعه امروز به عنوان طلایه داران و پرچمداران مبارزه با ظلم و ستم استکبار در عالم وظیفه دارند که با بصیرت و هوشیاری کامل زمینه سرنگونی مستکبران و حکومتهای فاسد را در سراسر عالم فراهم کنند.
طاهرخانی گفت: جمهوری اسلامی امروز در اوج قلههای افتخار و عزت قرار دارد و اعتماد و علاقه بیپایان ملت به نظام مقدس جمهوری اسلامی موجب خواری و نا امیدی مستکبران و دشمنان کشور شده است.
بوئین زهرا- خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بوئین زهرا گفت: اعتماد و علاقه بیپایان مردم به نظام موجب خواری دشمنان و بی اثر شدن توطئه ها و نقشه های بدخواهان شده است.
