50 درصد ظرفیت راه های ترانزیتی خراسان جنوبی خالی است

محمد ابراهیم نصری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: در راستای توسعه محور های شریانی استان شش قطعه باند دوم در حال احداث است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 220 کیلومتر از مجموع راه های شریانی استان زیر بار ترافیک است، افزود: تا پایان برنامه پنجم توسعه کل راه های شریانی خراسان جنوبی دو بانده خواهد شد.

وی به طرح مهر ماندگار دولت اشاره کرد و بیان کرد: در این طرح محور های بیرجند- قاین- خضری، فردوس- بجستان و فردوس دیهوک تا پایان سال 92 دو بانده خواهند شد.

مدیرکل راه و ترابری خراسان جنوبی از دوبانده شدن راه بیرجند- خوسف و عرب آباد خبر داد و بیان کرد: اعتبار احداث باند دوم این محور در بودجه سال 91 لحاظ شده که با ابلاغ آن عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.

نصری با اشاره به اینکه روکش راه های شریانی استان در پنج قطعه در حال اجرا است، تصریح کرد: 50 درصد کار انجام شده و مابقی کار تا پایان سال 92 به اتمام خواهد رسید.

وی به برگزاری همایش بین المللی توسعه و ترانزیت محور شرق کشور در بیرجند اشاره کرد و اظهارداشت: جذب سرمایه گذار برای توسعه زیر ساختها از جمله اهدافی است که در این همایش دنبال می کنیم.

نصری با بیان اینکه بندر چابهار نقطه اتصال کشور به آسیای میانه است، گفت: 440 کیلیو متر از این مسیر در خراسان جنوبی است که می توان از این ظرفیت برای توسعه ترانزیت در استان استفاده کرد.