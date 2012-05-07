به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودی صبح دوشنبه در نشست با مدیران اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: در یک بازه زمانی یک ساله طرحی را پیاده‌سازی کردیم که در آن به جای آب شرب از آب دریا، برکه و چاه در اجرای طرح‌های تراکم خاک‌ریزی استفاده کردیم.

وی نتایج این طرح را رضایت‌بخش توصیف کرد و افزود: این طرح در مدت چهار سال اجرا خواهد شد و با توجه به نتایج مطلوبی که تاکنون داشته، می تواند در افزایش بازدهی فعالیت‌های ما تاثیر بسزایی داشته باشد.

مدیر آزمایشگاه مکانیک خاک استان به تخفیف 60 درصدی مطالعات ژئوتکنیک برای پروژه‌های فرهنگی و مذهبی در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: آزمایشگاه مکانیک خاک در سال گذشته 26 میلیارد ریال هزینه داشته و 17 میلیارد ریال درآمد داشته است.

وی به استقرار آزمایشگاه مکانیک خاک در 41 پروژه عمرانی بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: این میزان بیانگر رشد 24 درصدی استقرار آزمایشگاه مکانیک خاک در پروژه های عمرانی نسبت به سال قبل از ان است.

محمودی اضافه کرد: هشت هزار و 963 مورد کنترل کیفی عملیات خاکی به طول610 کیلومتر طی سال گذشته توسط آزمایشگاه مکانیک خاک استان بوشهر انجام شد.

وی گفت: حجم کنترل آسفالت توسط آزمایشگاه مکانیک خاک طی سال گذشته 871 نمونه بود، کنترل کیفی 34 پروژه عمرانی انجام شد و در اجرای حفاری یک‌هزار و 996 متر نیز در سال گذشته مشارکت کردیم.

مدیر آزمایشگاه مکانیک خاک استان بوشهر به رشد 30 درصدی کنترل کیفی جوشکاری در سال گذشته نسبت به سال 89 اشاره کرد و افزود: 551 مورد کنترل کیفی جوشکاری توسط این آزمایشگاه در سال گذشته انجام شد.