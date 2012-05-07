لرستانیها اجازه انتقال گهر دورود را نمی دهند/ مسئولان برای ماندن تیم حمایت کنند

علی کفاشیان در حاشیه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه فوتبال استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برخی سخنان امیرعابدینی در رابطه با واگذاری تیم فوتبال گهر زاگرس دورود، اظهار داشت: ما چنین چیزی را نشنیده ایم.

وی ادامه داد: همچنین هم اکنون نیز در سفری که به لرستان داشتم مشاهده می شود که استان مصمم است تیم را حمایت کند و در مذاکراتی که داشتیم با استاندار و هیئت فوتبال استان نشان داده اند که خیلی محکم تیم را چسبیده اند و نمی گذارند تکان بخورد.

کفاشیان تصریح کرد: اما در صورتیکه این تیم به لیگ برتر صعود کند باید شرایط تیمهای لیگ برتری را که "ای اف سی" تعیین کرده است داشته باشد در غیر این صورت خود ما نیز در فدراسیون ناچاریم آن را انتقال دهیم به جای دیگری یا بگذاریم که تیم در دسته یک بماند تا شرایط لازم را پیدا کند و تیم بعدی را بالا می آوریم.

وی ادامه داد: این چیزی است که ما ناچاریم، چون اگر بخواهیم با عدم امکانات و عدم پشتیبانی این تیم را نگه داریم به سایر تیم ها لطمه می خورد و سهیمه ما در آسیا کاهش پیدا می کند و لطمه به تمام فوتبال کشور می زند.

رئیس فدارسیون فوتبال کشور با تاکید بر اینکه در زمینه انتقال تیم اولویت اول با لرستان است ولی باید شرایط لازم را فراهم کنند، یادآور شد: فرقی نمی کند چه لرستان باشد و یا هر استان دیگری اگر تیم لیگ برتری اش نتواند همگام با لیگ کشور بیاید باید حذف شود و تیم دیگری جایگزین شود مگر اینکه مسئولین استان که این تیم را بالا آورده اند چه از نظر زیرساختی و چه کمک های مالی برای ادامه حیات این تیم هزینه های بیشتری را انجام دهند.