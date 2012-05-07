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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۹

منصوری:

ترویج فرهنگ تعاون تنها راه برون رفت از مشکل بیکاری است

ترویج فرهنگ تعاون تنها راه برون رفت از مشکل بیکاری است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: ایجاد تعاونی های جدید می تواند بهترین راه برای برون رفت از مشکل بیکاری باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد منصوری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم دیدار امام جمعه کرمان با مسئولان جامعه کار کارگری گفت: ترویج فرهنگ تعاون و تشکیل تعاونی های جدید می تواند در حل معضل بیکاری تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی تعداد تعاونی های فعال در استان کرمان را هفت هزار و 826 عدد عنوان کرد و افزود: طی سال گذشته 278 تعاونی در استان کرمان ایجاد شد.

منصوری تصریح کرد: این تعداد تعاونی سه هزار و 162 فرصت شغلی در استان کرمان به وجود آورده اند.

وی گفت: 29 هزار نفر در سامانه مشاغل خانگی در استان کرمان ثبت نام کرده اند.

منصوری ادامه داد: مبلغ هفت میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات به هفت درصد این طرح ها اختصاص یافت.

 این مسئول تعهد اشتغال در استان کرمان را 73 هزار نفر عنوان کرد و بیان داشت: در استان کرمان با ایجاد اشتغال برای 68 هزار و 356 نفر، در مجموع 92 درصد تعهد، محقق شده است.

منصوری ادامه داد: شهرستان‌های زرند، منوجان، کوهبنان، کهنوج و رفسنجان رتبه‌های برتر ایجاد اشتغال در استان کرمان را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 1596037

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