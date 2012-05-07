سکه طرح جدید 647 هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز دوشنبه در بازار 660 هزار تومان، طرح جدید 647 هزار تومان، نیم سکه 326 هزار تومان، ربع سکه 179 هزار تومان و گرمی 104 هزار تومان اعلام شد.

این نرخ ها دیروز به ترتیب 660 هزار تومان، 645 هزار تومان، 327 هزار تومان، 179 هزار تومان و 104 هزار تومان بودند.

نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی در روز جاری 65 هزار و 900 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1639 دلار است. این نرخها دیروز به ترتیب 1643 دلار و 65 هزار و 800 تومان بود.