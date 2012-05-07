«طرح باشکوه» استیون هاوکینگ به نمایشگاه قدم گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ اول کتاب طرح باشکوه استیون هاوکینگ فیزیکدان انگلیسی از صبح امروز توسط نشر افکار در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شد.

این ناشر همچنین 4 عنوان کتاب از مجموعه قصه نو را در نمایشگاه عرضه کرده است که عبارتند از: جن زیبایی که از پترا آمد، درخت جادو، رنگ لثه ببر و مراثی یک روایت ساده. از میان این 4 عنوان جن زیبایی که از پترا آمد بیشترین فروش را داشته و استقبال مناسبی از آن به عمل آمده است. این کتاب مجموعه داستانی از علی کرمی است.

چاپ سوم «قافیه در باد گم می شود» شامل گزیده اشعار احمدرضا احمدی کتاب دیگری است که به خوبی توسط نشر افکار به فروش می رود. مجموعه های شعر و ترجمه های رسول یونان از مجموعه اشعار رامیز روشن شاعر ترک از دیگر کتاب هایی هستند که افکار از فروششان راضی است.

یادنامه فریدون آدمیت و یادنامه شاهرخ مسکوب هم از دیگر عناوین پرفروش این ناشر در نمایشگاه کتاب هستند.