سرود استانی قم تولید شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی اسماعیلی طبا در دیدار مسئول انجمن سرود و آهنگ‌های انقلابی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با وی در سخنانی اظهار داشت: با توجه به مدیریت و مسئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع موسیقی برای اجرای برنامه‌های این رشته هنری در مناسبت‌های مختلف لازم است از طریق این اداره کل مجوز گرفته شود.



ظرفیت هنر موسیقی در قم باید مدیریت شود



وی با اشاره به وجود ظرفیت هنر موسیقی در استان قم ابراز داشت: لازم است این ظرفیت‌ها مدیریت شده و برای توسعه این هنر علاوه بر تولید کمی به کیفیت برنامه‌ها دقت بیشتری شود.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در ادامه گفت: جشنواره راح روح با توجه به محتوای دینی این جشنواره و با هدف اجرای صحیح گوشه‌ها و آوازهای ردیف دستگاهی ایرانی بر روی اشعار مذهبی، عرفانی، مناجاتی، مدح و ثنای پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، یکی از بهترین و هوشمندانه‌ترین فعالیت‌های موسیقی است که در قم انجام شده است چرا که از مهارت‌ها و تجارب موسیقی در جهت پیشرفت این هنر دینی استفاده می‌شود.



وی همچنین ابراز داشت: امید است با هماهنگی های صورت گرفته، جشنواره راح روح سال جاری با همکاری شبکه قرآنی سیما و رادیو معارف برگزار شده و برنامه‌های این جشنواره نیز از این دو رسانه پخش شود.



اسماعیلی طبا در ادامه پیشنهاد تولید سرود استانی با توجه به نمادها و ویژگی‌های استان را داد تا پس از ثبت رسمی این سرود، در مناسب‌های مختلف اجرا شود.



ضرورت معرفی آثار هنرمندان موسیقی استان قم



وی در پایان با اشاره به ضرورت معرفی آثار هنرمندان موسیقی استان قم، عنوان کرد: در صورت تهیه آلبوم صوتی یا تصویری توسط این انجمن با موضوع امام زمان(عج)، این آلبوم در جشنواره ملی فرهنگی هنری طلیعه ظهور استفاده خواهد شد.



امیر زینلی، مسئول انجمن سرود و آهنگ‌های انقلابی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری جشنوارهای مختلف راح روح، ترنم سبز و جشنواره سرود ولایت و رسالت، اظهار داشت: بحمدالله جایگاه موسیقی در حال توسعه است چرا که مردم متوجه شدند که این موسیقی سنتی و آئینی با موسیقی‌های دیگر متفاوت است.

