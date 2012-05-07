بازی گهر دورود 24 ساعت عقب افتاد/ احتمال برگزاری بازی در خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به درخواست شورای تامین شهرستان دورود از کمیته برگزاری مسابقات برای جابجایی محل بازی برگشت دو تیم گهر زاگرس دورود و ایرانجوان بوشهر فدراسیون فوتبال ضمن تعویق زمان بازی احتمالا این مسابقه را در خرم آباد برگزار خواهد کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در این رابطه اظهار داشت: به خاطر مشکلی که در دورود مسئولان امنیتی آن شهر عنوان کردند و طبق آئین نامه فدراسیون کمیته مسابقات تصمیم گرفت بازی این تیم را یک روز عقب تر در محل دیگری برگزار کند.

علی کفاشیان با اشاره به موکول شدن بازی به روز چهارشنبه، عنوان کرد: کمیته مسابقات 24 ساعت را در اختیار دارد که تصمیم نهایی را بگیرد و محل مسابقه را یا در خرم آباد یا در محل دیگری که شرایط لازم را داشته باشد برگزار کند.

دیدار گهر زاگرس دورود و ایرانجوان بوشهر در حالی برگزاری می شود که تیم لرستانی برای صعود به لیگ برتر کشورمان تنها یه یک مساوی صفر بر صفر نیاز دارد چرا که پیش از این در بوشهر تیم ایرانجوان را با تساوی یک بر یک متوقف کرده است.

به نظر می رسد با توجه به درخواست شورای تامین شهرستان دورود در صورت جابجایی محل بازی، مرکز لرستان و ورزشگاه تختی خرم آباد بهترین گزینه برای برگزاری بازی برگشت دو تیم باشد.