بانوان فارس قهرمان مسابقات دوومیدانی کشور شدند

سیروس زارع مهذبیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فارس در رده انفرادی مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور پنج مدال طلا، پنج مدال نقره، دو برنز کسب کرد.
وی ادامه داد: در رده تیمی فارس عنوان قهرمانی مسابقات راکسب کرد، خراسان رضوی بر سکوی دوم ایستاد، گلستان سوم شد.
در ماده های مختلف بانوان دونده فارس نتایج زیر را کسب کردند:
100متر بامانع: الناز کمپانی مقام اول
400متر: حکیمه مقیمی مقام اول
800 متر: سمیرا آسمانی مقام اول
پرتاب وزنه :مریم نوروزی مقام اول
4 در 400متر: زهرا بهمنی، سمیرا آسمانی، عاطفه چیز فهم، حکیمه مقیمی مقام اول
4 در 100 متر: حکیمه مقیمی، الناز کمپانی، زهرا رسولی، راضیه بنیانی مقام دوم
400متر: زهرا بهمنی مقام دوم
1500متر: سمیرا آسمانی مقام دوم
3000منر: مهسا کشاورز مقام دوم
پرش طول : راضیه بنیانی مقام دوم
پرش سه گام : مریم شفیعی مقام سوم
پرتاب وزنه: نجمه لطیفی مقام سوم
مربیگری تیم فارس در مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور بانوان را شهین شیبانی برعهده داشت وسرپرست تیم سمیه امانی بود.
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