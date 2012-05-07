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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

زارع مهذبیه به مهرخبر داد:

بانوان فارس قهرمان مسابقات دوومیدانی کشور شدند

بانوان فارس قهرمان مسابقات دوومیدانی کشور شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت دوومیدانی استان فارس گفت: مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور بانوان به مدت دو روز در تهران برگزار شد و در پایان این رقابتها تیم فارس عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کرد.

سیروس زارع مهذبیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فارس در رده انفرادی  مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور پنج مدال طلا، پنج مدال نقره، دو برنز کسب کرد.

وی ادامه داد: در رده تیمی فارس عنوان قهرمانی مسابقات راکسب کرد، خراسان رضوی بر سکوی دوم ایستاد، گلستان سوم شد.

در ماده های مختلف بانوان دونده فارس نتایج زیر را کسب کردند:
100متر  بامانع: الناز کمپانی  مقام اول

400متر: حکیمه مقیمی مقام اول

 800 متر: سمیرا آسمانی مقام اول

پرتاب وزنه :مریم نوروزی مقام اول
4 در 400متر: زهرا بهمنی، سمیرا آسمانی، عاطفه چیز فهم، حکیمه مقیمی مقام اول
4 در 100 متر: حکیمه مقیمی، الناز کمپانی، زهرا رسولی، راضیه بنیانی مقام دوم
 400متر: زهرا بهمنی مقام دوم
 1500متر: سمیرا آسمانی مقام دوم
 3000منر: مهسا کشاورز مقام دوم
پرش طول : راضیه بنیانی مقام دوم
پرش سه گام : مریم شفیعی مقام سوم
پرتاب وزنه: نجمه لطیفی مقام سوم

مربیگری تیم فارس در مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور  بانوان را شهین شیبانی برعهده داشت وسرپرست تیم  سمیه امانی بود.

کد مطلب 1596047

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