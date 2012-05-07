بانوان فارس قهرمان مسابقات دوومیدانی کشور شدند

سیروس زارع مهذبیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فارس در رده انفرادی مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور پنج مدال طلا، پنج مدال نقره، دو برنز کسب کرد.

وی ادامه داد: در رده تیمی فارس عنوان قهرمانی مسابقات راکسب کرد، خراسان رضوی بر سکوی دوم ایستاد، گلستان سوم شد.

در ماده های مختلف بانوان دونده فارس نتایج زیر را کسب کردند:

100متر بامانع: الناز کمپانی مقام اول

400متر: حکیمه مقیمی مقام اول

800 متر: سمیرا آسمانی مقام اول

پرتاب وزنه :مریم نوروزی مقام اول

4 در 400متر: زهرا بهمنی، سمیرا آسمانی، عاطفه چیز فهم، حکیمه مقیمی مقام اول

4 در 100 متر: حکیمه مقیمی، الناز کمپانی، زهرا رسولی، راضیه بنیانی مقام دوم

400متر: زهرا بهمنی مقام دوم

1500متر: سمیرا آسمانی مقام دوم

3000منر: مهسا کشاورز مقام دوم

پرش طول : راضیه بنیانی مقام دوم

پرش سه گام : مریم شفیعی مقام سوم

پرتاب وزنه: نجمه لطیفی مقام سوم

مربیگری تیم فارس در مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور بانوان را شهین شیبانی برعهده داشت وسرپرست تیم سمیه امانی بود.