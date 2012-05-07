  1. فرهنگ و ادب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

امام جمعه موقت تهران به نمایشگاه کتاب رفت

امام جمعه موقت تهران به نمایشگاه کتاب رفت

آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران صبح امروز و در ششمین روز برپایی نمایشگاه کتاب تهران از محل برپایی این رویداد فرهنگی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله امامی کاشانی قبل از ظهر امروز دوشنبه 18 اردیبهشت با حضور در محل تشریفات بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب بین‌المللی تهران با بهمن دری رئیس این نمایشگاه دیدار کرد و از نزدیک با فعالیتهای انجام شده این دوره از نمایشگاه آشنا شد.

پس از این دیدار که حدود دو ساعت به طول انجامید بهمن دری قرآن نفیسی را به خطیب جمعه موقت تهران تقدیم کرد.

آیت‌الله کاشانی در حال حاضر در شبستان مصلی حضور یافته و در حال بازدی از بخش ناشران عمومی بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است.

نمایشگاه امسال تا 23 اردیبهشت پذیرای علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است.

کد مطلب 1596048

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها