امام جمعه موقت تهران به نمایشگاه کتاب رفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله امامی کاشانی قبل از ظهر امروز دوشنبه 18 اردیبهشت با حضور در محل تشریفات بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب بین‌المللی تهران با بهمن دری رئیس این نمایشگاه دیدار کرد و از نزدیک با فعالیتهای انجام شده این دوره از نمایشگاه آشنا شد.

پس از این دیدار که حدود دو ساعت به طول انجامید بهمن دری قرآن نفیسی را به خطیب جمعه موقت تهران تقدیم کرد.

آیت‌الله کاشانی در حال حاضر در شبستان مصلی حضور یافته و در حال بازدی از بخش ناشران عمومی بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است.

نمایشگاه امسال تا 23 اردیبهشت پذیرای علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است.