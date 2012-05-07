اعلام اسامی بازیکنان اخطاری تیم ملی/ هشت بازیکن تک اخطاره در اردوی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فیفا از فدراسیون‌های عضو خواسته تا به این بازیکنان تذکر دهند که از تکرار تخلفاتی که منجر به دریافت کارت‌های زرد و قرمز می‌شود جلوگیری کنند و دلایل گرفتن کارت زرد و قرمز را براساس ماده‌های 46 و 47 قوانین بازی با حروف اختصاری لاتین به این شرح اعلام کرده است:

A: رفتار غیرورزشی

B: توهین کلامی و عملی به افراد داخل زمین

C: نقض مکرر قوانین بازی

D: تاخیر در شروع مجدد بازی

E: عدم رعایت فاصله قانونی در هنگام ضربات کرنر، آزاد و پرتاب اوت

F: ورود یا ورود مجدد به زمین بازی بدون اجازه داور

G: ترک عمدی زمین بازی بدون اجازه داور

H: خطای شدید

I: انجام اعمال و رفتار خشونت آمیز

J: پرتاب آب دهان به بازیکنان یا کادر فنی سرپرستی تیم حریف یا هر شخصی در زمین بازی و یا تماشاگران

K: انجام حرکت عمدی با دست که موقعیت آشکار گلزنی را از حریف بگیرد، به غیر از دروازه بانها که حرکاتشان بر اساس تشخیص داور عمدی نباشد

L: جلوگیری آشکار از گلزنی حریفی که به سمت دروازه در حرکت است با خطایی که منجر به پنالتی یا ضربه آزاد می‌شود که در صورت تشخیص داور به صدرصد بودن موقعیت گل و بودن یا نبودن مدافعان، رنگ کارت فرق خواهد کرد.

M: گرفتن ژست توهین یا توهین کلامی به زبان‌های مختلف به داور، بازیکنان و مربیان و تماشاگران

N: دریافت کارت زرد دوم در یک بازی که منجر به گرفتن کارت قرمز و اخراج از بازی شود

به این ترتیب اسامی بازیکنان اخطاری تیم ملی ایران و علت تخلف منجر به گرفتن کارت زرد، به شرح زیر است:

* قطر - ایران

خسرو حیدری: رفتار غیرورزشی A

مازیار زارع: رفتار غیرورزشی A

* ایران - بحرین

میلاد میداوودی: رفتار غیرورزشی A

آندرانیک تیموریان: رفتار غیرورزشی A

* بحرین - ایران

حسین ماهینی: رفتار غیرورزشی A

* اندونزی - ایران

جواد کاظمیان: رفتار غیرورزشی A

غلامرضا رضایی: رفتار غیرورزشی A

* ایران - قطر

سید جلال حسینی: رفتار غیرورزشی A