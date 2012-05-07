به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر حسینی قبل از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: تمام توجه ها باید بر بومی سازی علم باشد.

وی افزود: سکان علم و دانش به دست افرادی افتاده بود که از مبانی و چارچوب غلط نگاه می کردند و اگر کشاورزی ما می خواهد پایدار شود باید بسیاری از روش های که علما در یک قرن پیش استفاده می کردند مجدداً بازنگری شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: باید مراقب باشیم که در دام لیبرال دموکراسی غرب گرفتار نشویم بنابراین باید همه این علوم از جمله توسعه پایدار را در منزل، خودی و بومی کنیم.

سفرهای زیر زمینی آب تخریب شده اند



وی با اشاره به اینکه نگرانی در اینجا است که باز هم متفکران به نوعی قافله سالار هستند، اضافه کرد: آب های ما فوق العاده آلوده است و سفرهای ما تخریب شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: باید نگرش های ما جهانی بین اللملی و جهانی باشد برای آمایش در درجه نخست باید از سطح استانی شروع شود و بومی سازی آن آغاز شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز تصریح کرد: حقیقتا متفکران غرب امروزه گرفتار تفکرات سردمدارانشان هستند.