به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا سرور صبح دوشنبه در همایش ائمه جماعات نیشابور که همزمان با هفته عقیدتی سیاسی سپاه و هفته معلم در نمازخانه ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان برگزار شد، گفت: با بیان یک نفر و یک شخص امر به معروف انجام نمی‌شود، بلکه باید تسلسل در گفتار از سوی اشخاص گوناگون باشد تا امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تبلور پیدا کند.

وی با بیان اینکه شهید مطهری قبل و بعد از انقلاب با تفکر حاکم برشرق و غرب مبارزه کرد زوایای گوناگون زندگی شهید مطهری را بسیار با برکت دانست و بیان داشت: درس‌های زیادی مانند مبارزه با انحرافات وکج‌ روی‌ها باید از زندگی این شهید یاد گرفت.

وی خطاب به روحانیان گفت: همه ما افتخارمان این است که لباس پیامبر(ص) و لباس دیانت را پوشیده‌ایم.

وی اظهار داشت: شرایط کنونی از شرایط اول انقلاب بسیار سخت ‌تر است زیرا دشمن در طول این سه دهه تجربه‌های زیادی را در مبارزه با انقلاب بدست آورده است.

وی با بیان اینکه بعضی‌ها هنوز به این باور نرسیده‌اند که در جنگ هستیم، گفت: وقتی دغدغه فرهنگی نباشد مطالبات نیز کمرنگ می‌شود، و باید همه فرهنگی برخورد کنیم.

وی اینترنت را یکی از ابزار دشمن در جنگ نرم عنوان کرد و اهمیت آن را در دو سویه ‌بودن آن دانست.

همچنین مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت نیشابور نیز در این مراسم گفت: خداوند در طول تاریخ مرزبانانی را برای حفظ دین خود انتخاب کرده است که در زمان ما شهید مطهری یک نمونه از مرزبانان دین الهی بود.

حجت‌الاسلام محمدکاظم رجایی با اشاره به ویژگی‌های مرزبانان دین الهی، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های مرزبان این است که حوزه استحفاظی خود را به درستی بشناسد.

رجائی افزود: موقعیت‌شناسی و به‌کارگیری فکر خلاق در مبارزه با حوزه‌ای که مورد هجمه قرار گرفته دومین ویژگی‌های یک مرزبان خوب است.

وی با بیان اینکه، سومین ویژگی مرزبانان دین، شجاعت است، تاکید کرد: شهید مطهری به‌عنوان یک مرزبان دین الهی تمام این ویژگی‌ها را داشت.