بهترین راهکار مقابله با منکرات استفاده از تذکر زبانی است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی سنچولی ظهر دوشنبه در نخستین گردهمایی کمیته بانوان سیستان ‌و بلوچستان اظهار داشت: همه باید در مقابل منکرات حساس بوده و عکس ‌العمل نشان دهند.

وی گفت: امر به معروف و نهی از منکر تنها وظیفه یک دستگاه و یک اداره نیست بلکه فریضه ‌ای است که همه در مقابل آن مسئول هستند.

وی زن را معلم بشریت توصیف کرد و افزود: خداوند زن را آفرید تا مرد را تربیت کند نه اینکه با ورود به محیط کاری غیرمرتبط، جایگاه و کرامت واقعی خودش را از دست بدهد.

جانشین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان بیان داشت: باید زن را در جایگاه واقعی خود که اسلام تعیین کرده ببینیم و از وی کاری را بخواهیم که خداوند او را برای آن آفریده، که همانا تربیت است.

وی با اشاره به این جمله امام خمینی (ره) که فرمودند، از دامن زن مرد به معراج می‌ رود، گفت: نباید نقش بانوان را در هدایت، تعلیم و تربیت آحاد جامعه دست کم بگیریم زیرا زن نقش رهبری جامعه را برعهده دارد و رهبر در دامن زن متعهد و با ایمان تربیت می ‌شود.

وی با بیان اینکه جوامع بشری از ابتدا نتوانستند ظرفیت فوق‌ العاده ‌ای که در وجود زن قرار داده شده را به خوبی درک کنند، افزود: اگر تاریخ را مملو از مظلومیت ‌های بانوان می ‌بینیم به خاطر عدم درک و شناخت بشر از ظرفیت‌ های وجودی آنها است.

سنچولی اظهار داشت: تنها انبیا و اولیای خداوند با محدودیت ‌هایی که هر کدام در زمان خودشان با آن مواجه بودند توانستند ظرفیت ‌های بانوان را به نمایش بگذارند.

وی با انتقاد از رواج مکتب فمنیسم در غرب گفت: این طرز تفکر باعث فروپاشی کانون خانواده در کشورهای غربی و اروپایی شده و آنها می ‌کوشند تا این فرهنگ غلط دامنگیر جوامع اسلامی هم شود.

وی افزود: اگر آحاد جامعه از هر فیلم و سریالی که اشاعه کننده‌ فرهنگ فمینیسم است و با ظرافت تمام احکام اسلام و ارزش‌ ها را زیر سئوال برده و ضد تبلیغ می ‌کند استقبال نکرده و اصلاح را مطالبه کنند، خودش امر به معروف و نهی از منکر می ‌شود.

جانشین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان به نقش زن در ایجاد انقلاب‌ ها در کشورهای عربی و اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: غرب به نام فمینیسم و دفاع از حقوق زنان، حرمت آنان را پایمال کرده و شکسته است.