مجید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعداد تختهای دیالیز این استان گفت: 5 تخت دیالیز جدید اضافه شده است.

وی ادامه داد: با افزایش این تعداد تخت شمار تختهای دیالیز استان البرز به 12 تخت رسید اگرچه هنوز هم با توجه به آمار بالای بیماران دیالیز کمبودهایی دراین زمینه وجود دارد.

وی روند رو به افزایش بیماریهای کلیوی را یادآور شد و ادامه داد: با توجه به اینکه نارسایی های کلیه پس از مراحل پیشرفته بیماری بروز می کند، لزوم پیشگیری و غربالگری بیماریهای زمینه ساز کلیه، ضروری است.

کرمی بیماری دیابت و فشار خون را زمینه ساز بروز بیماری های کلیوی دانست و افزود: هزینه های درمانی این بیماران که از مراحل اولیه بیماری تا مراقبت های پس از عمل پیوند را شامل می شود، بسیار سنگین است.

وی گفت: بیماران کلیوی علاوه بر هزینه های سنگین درمانی، برای اشتغال نیز با مشکلاتی مواجه هستند، چرا که توان انجام کارهای سنگین را نداشته و پس از طی مراحلی از درمان به شدت ضعیف می شوند.

مدیرانجمن حمایت از بیماران کلیوی استان البرز خاطرنشان کرد: روزانه 16 بیمار دراین استان دیالیز می شوند که شمار بیماران دیالیزی به یک هزارو 200 نفرمی رسد.

وی اضافه کرد: هزینه راه اندازی این پنج تخت در بیمارستان البرز از سوی خیرین این استان تامین شده است