اداره منابع طبیعی دامغان دستگاه برتر در اجرای طرح بسیج سازندگی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن مرتضوی پیش از ظهر روز دوشنبه در جلسه پشتیبانی طرح اردوهای هجرت 3 بسیج سازندگی سپاه ناحیه دامغان در سالجاری در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان با اشاره به اینکه اداره منابع طبیعی دامغان به عنوان دستگاه برتر در اجرای طرح بسیج سازندگی شناخته شد، گفت: در طرح اردوهای هجرت سال گذشته 46 هزار و 500 نفر ساعت از خواهران و برادران در شهرستان دامغان شرکت داشتند.

وی افزود: این تعداد افراد در اجرای طرح های بهسازی، رنگ آمیزی اماکن ورزشی و فرهنگی، عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی، فنی و حرفه ای و اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم با بسیج سازندگی سپاه ناحیه دامغان همکاری نمودند.

مرتضوی یادآور شد: طرح اردوهای هجرت 3 امسال از تیرماه آغاز خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان تصریح کرد: پیش بینی می شود در اجرای طرح اردوهای هجرت 3 ، تعداد 23 هزار و 790 نفر روز از برادران و خواهران بسیجی طی سالجاری بکار گیری شوند.

وی افزود: این تعداد افراد در زمینه های کشاورزی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، منابع طبیعی و آبخیز داری فعالیت خواهند داشت.

مرتضوی گفت: همه دستگاه های اجرایی باید در اجرای موفق طرح بسیج سازندگی با سپاه ناحیه دامغان همکاری کنند تا این طرح به خوبی اجرا شود.

در این جلسه از خدمات و زحمات حسین شوکتی نیا رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان دامغان به عنوان مدیر برتر در بین دستگاه های اجرایی در زمینه همکاری خوب و موفق در اجرای طرح بسیج سازندگی و اردوی راهیان نور با سپاه ناحیه دامغان با اهدا لوح و جوایزی تجلیل به عمل آمد.