تغییر مدیریت قطار شهری شیراز روند قانونی را طی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی بعد از ظهر دو شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص بحث تغییر مدیریت قطار شهری شیراز تاکید کرد: تغییرات باید توسط شورای مترو انجام شود.

وی تاکید کرد: در این شورا سه عضو از شهرداری و دو عضو از استانداری حضور دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به اینکه در اساسنامه مترو تمامی مباحث در خصوص تغییر مدیریت قطار شهری مشخص است، گفت: به پیشنهاد شهردار و شورای سازمان مترو، مدیریت مترو مشخص خواهد شد.

اردکانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تغییر مدیریت قطار شهری در خرید واگن تاثیر ندارد، یادآور شد: بحث خرید واگن برای چهار کلانشهر از طریق وزارت کشور پیگیری خواهد شد.

وی افزود: اولویت اول ما به نتیجه رسیدن پروژه قطار شهری شیراز است و در این راه موضوعات حاشیه ای تاثیر نخواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس تاکید کرد: تغییر مدیر عامل قطار شهری تنها با تصمیم شورای سازمان مترو انجام می شود.