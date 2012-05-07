واکنش کفاشیان به درخواست بازی با تیمهای صاحب نام؛ 50 درصد ما حل است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان در رابطه با انجام بازیهای تدارکاتی تیم ملی با تیم های صاحب نام دنیا، اظهار داشت: برای بازیهای تدارکاتی کادر فنی تیم، زمان خاصی را اعلام و یکسری کشورهای کاندیدا را نیز اعلام می کنند.

وی با بیان اینکه ما تمام تلاشمان را در فدراسیون و کادر فنی برای جور شدن بازیها انجام می دهیم، افزود: ولی اصولا جور کردن بازیهای تدارکاتی برای تیم ملی کار سختی است و نیاز به فعالیت زیاد دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان ادامه داد: این در حالیست که بعضا برخی تیمها با شرایط ضعیف حاضر می شوند که با تیم ملی ما بازی کنند و ما این موضوع را با کادر فنی تیم در میان می گذاریم و در صورت موافقت انجام می دهیم.

کفاشیان با بیان اینکه بخشی از انجام بازی دوستانه دست ماست و بخشی دیگر نه، یادآور شد: ما دوست داریم بهترین تیم های دنیا بیایند ایران و بازی کنند ولی شرایط مهیا نمی شود چرا که 50 درصد ما موافقیم ولی 50 درصد آنها موافق نیستند!