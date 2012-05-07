جایگاه تئاتر کرمانشاه در شان فرهنگ این خطه نیست

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به طور کلی تئاتر کرمانشاه برخوردار از پیشینه غنی در کشور و قطب تاثیر گذاری در حیطه این هنر است.

رئیس حوزه تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: این تاثیر گذاری تئاتر استان کرمانشاه به دلیل زحمات بزرگان این فن است.

وی افزود: البته تلاش در این حیطه زیاد و در کنار آن زیر ساخت ها فراهم است اما باید بدانیم که این تلاش ها مقطعی است.

سروری تصریح کرد: در حوزه تئاتر کرمانشاه در چندساله اخیر شاهد ضعف بوده ایم و برگزاری تئاتر فقط در جشنواره ها بوده است.

رئیس حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: ما باید با این پیشینه غنی در زمینه تئاتر، هر " یک ماه" یک نمایش تئاتر در استان کرمانشاه داشته باشیم.

سروری افزود: علیرغم وجود جوانان هنرمند و بزرگان هنری در استان کرمانشاه ، بازهم شاهدیم که شرایط رشد با وجود این همه زیر ساخت های با ارزش، فراهم نیست.

رئیس حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: کرمانشاه دارای صاحبنظران به نامی در عرصه تئاتر استانی و کشور است، اما ما می بینیم که با خود تئاتر و زبان گویای "هنر نمایش" عملا بازی می شود.

وی تاکید کرد: هنر تئاتر در واقع مبین بیان هنر نمایش اخلاقی، خانوادگی و گویای این گونه مباحث اجتماعی است.

سروری تصریح کرد: در استان کرمانشاه ما علاقمندان و مخاطبان به تئاتر بسیاری داریم به طوری که باید حداقل یک تئاتر کامل به روی صحنه را در هر ماه داشته باشیم.

رئیس حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: ما جشنواره ملی آثار و تولیدات مراکز حوزه های هنری سراسر کشور را از 25 تا 28 اردیبهشت ماه به میزبانی استان کرمانشاه را داریم.

وی تصریح کرد: در این جشنواره همه رشته های هنری شرکت می کنند و ما از تمامی تالارهای استان در خصوص برگزاری این جشنواره استفاده می کنیم، همچنین در این جشنواره یک بخش تئاتر صحنه ای و خیابانی داریم.

سروری افزود: دست اندرکاران و متولیان و سیاست گذاران این استان باید با مقایسه هنر تئاتر کرمانشاه با دیگر استان ها که در این جشنواره شرکت می کنند، باید تفاوت تئاتر سایر استان ها را با کرمانشاه و دلیل قدرت نمایشی دیگر استان ها را نسبت به خودشان تشخیص دهند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شما دلیل این تفاوت را چه می دانید، افزود: دلیل موفقیت استان های دیگر در حوزه هنری تئاتر را باید اهمیت و رسیدگی به زیر ساخت ها و اهمیت به محتوای تئاتر در این استانها دانست.



سروری در پایان تاکید کرد: مشتاقان و اهالی تئاتر و مسئولین اجرایی در این حوزه همه باید دست به دست هم دهند تا مشکلات تئاتر این خطه برطرف شود و در کنار آن سیاستگذاران مطمئن باشند این هنر به دلیل زبان گویای فرهنگ و بیان مفاهیم و درس های خوب زندگی، مشتاقان خود را جذب خواهد کرد.

