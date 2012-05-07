کتاب جدید شفیعی کدکنی در کمتر از یک ماه به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب 761 صفحه‌ای «با چراغ و آیینه» (در جستجوی ریشه‌های تحول شعر معاصر ایران) نوشته محمدرضا شفیعی کدکنی که تنها 25 روز است از زیر چاپ درآمده به دلیل استقبال گسترده از سوی بازدیدکنندگان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تجدید چاپ شد.

تمامی هزار و 200 نسخه چاپ شده از این کتاب در نمایشگاه به فروش رفته و مسئولان انتشارات سخن در حال انتقال نسخه‌های چاپ‌های دوم و حتی سوم این کتاب 27 هزار تومانی به نمایشگاه هستند.

دیگر کتاب استاد شفیعی کدکنی «حالات و مقامات میم.امید» هم که در 264 صفحه در قطع رقعی و با بهای 7500 تومان منتشر و در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شد به چاپ دوم رسیده است. پیش بینی می‌شود چاپ سوم این کتاب هم در نمایشگاه عرضه شود.

سومین کتاب پرفروش انتشارات سخن «سبک شناسی» نوشته محمود فتوحی است که در شش روز گذشته حدود 450 نسخه از آن‌ فروش رفته در این میان کتاب‌های مهدی الهی قمشه‌ای هم با استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه روبرو شده و تا کنون 700 نسخه از کتاب «در صحبت قرآن» او در غرفه سخن فروش رفته است.

همچنین 90 نسخه از دوره 8 جلدی از چاپ هفتم «فرهنگ بزرگ سخن» به سرپرستی دکتر حسن انوری به فروش رفته است.